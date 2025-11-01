A hit harca
Van, hogy bent rekednek a szavak, visszahúzza őket a lélek viaskodása.
Csendet tartok, de bennem a félelem és a hit éles harcot vívnak.
Felkapom a fejem minden neszre, izmaim görcsben állnak,
készenlétben várnak,
mikor kell újra futni, teljes erőmből küzdeni.
Megszoktam ezt az állapotot.
A béke bennem már-már szokatlan érzés lenne.
Fejemben kérdések dúlnak, és racionális formát ölt minden aggodalmam.
Hagyom, hadd dúljanak,
hiszen a félelmeim nagyobbak annál,
hogy kedvesen csengő klisék lecsillapítsák őket.
Hagyom, hogy megküzdjön bennem a hit és a félelem,
a remény és a külső világ.
Félelmeim valósak – kár lenne tagadni őket.
Hiszen azok miatt válik hangossá a félelem,
akiket a legmélyebben szeretek.
Azokért aggódunk mindig, akik miatt a hála otthonra talált bennünk.
Ha a holnapra tekintek,
a félelem lesből kapaszkodik fel a gondolataimba.
De ha a szeretteimre nézek,
a kacajukra figyelek, a hála csendben ringat el.
Inkább itt maradnék ennél a melegségnél,
most csak csendben örülök az együtt töltött időnek.
Nem találtam még meg azt a felismerést,
ami boldog befejezést adna a küzdelmemnek.
De ma nyert a hála:
a nap végére megfáradtak az aggodalmaim,
és nyugovóra tértek.
Talán így jó – jó, hogy még tart a küzdelem.
Mert sosem az út vége a legizgalmasabb,
hanem maga az út –
amelyen elkísér, megtart,
és ha kell, felemel az én Istenem.
Böszörményi-Bálint Eszter
Forrás: teso.blog