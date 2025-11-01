A hit harca

Van, hogy bent rekednek a szavak, visszahúzza őket a lélek viaskodása.

Csendet tartok, de bennem a félelem és a hit éles harcot vívnak.

Felkapom a fejem minden neszre, izmaim görcsben állnak,

készenlétben várnak,

mikor kell újra futni, teljes erőmből küzdeni.

Megszoktam ezt az állapotot.

A béke bennem már-már szokatlan érzés lenne.

Fejemben kérdések dúlnak, és racionális formát ölt minden aggodalmam.

Hagyom, hadd dúljanak,

hiszen a félelmeim nagyobbak annál,

hogy kedvesen csengő klisék lecsillapítsák őket.

Hagyom, hogy megküzdjön bennem a hit és a félelem,

a remény és a külső világ.

Félelmeim valósak – kár lenne tagadni őket.

Hiszen azok miatt válik hangossá a félelem,

akiket a legmélyebben szeretek.

Azokért aggódunk mindig, akik miatt a hála otthonra talált bennünk.

Ha a holnapra tekintek,

a félelem lesből kapaszkodik fel a gondolataimba.

De ha a szeretteimre nézek,

a kacajukra figyelek, a hála csendben ringat el.

Inkább itt maradnék ennél a melegségnél,

most csak csendben örülök az együtt töltött időnek.

Nem találtam még meg azt a felismerést,

ami boldog befejezést adna a küzdelmemnek.

De ma nyert a hála:

a nap végére megfáradtak az aggodalmaim,

és nyugovóra tértek.

Talán így jó – jó, hogy még tart a küzdelem.

Mert sosem az út vége a legizgalmasabb,

hanem maga az út –

amelyen elkísér, megtart,

és ha kell, felemel az én Istenem.

Böszörményi-Bálint Eszter

Forrás: teso.blog