A pálya, amit végig kell futnunk

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! (Zsoltárok: 103, 2)

Amikor a környéken futok, gyakran magammal viszem a kutyámat, Winstont is. Csakhogy az ő kedvenc elfoglaltsága a szundikálás, ezért némi plusz motivációra van szüksége.

Ilyenkor előveszek egy kutyakekszet, és az orra elé tartom. Rögtön izgatottan szaglászni kezd, és követ engem — legalább az első néhány házig, mielőtt utolérne. Nagyon szereti, amikor az edzés végén megkapja a jutalmát! Már a jutalom látványától is előreszalad.

A Biblia a keresztény életet is egy futóversenyhez hasonlítja:

„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. ” (1Korinthus 9:24)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam…” (2Timóteus 4:7)

„…állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát…” (Zsidók 12:1)

A futáshoz fegyelem, kitartás, erőfeszítés és céltudatosság kell. Ha látjuk magunk előtt a jutalmat – ahogy Winston a kekszet – az ösztönöz bennünket, és segít kitartani a fáradtság és a nehézségek ellenére is.

Mi a mennyei jutalomért, az örök élet koronájáért futunk. De vannak olyan áldások is, amelyeket már most megtapasztalhatunk a hit útján. A 103. zsoltár így sorolja fel Isten ajándékait:

„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.”

A zsoltáros, Dávid, itt saját magához beszél. Bátorítja a szívét, és tudatosan dicsőítésre indítja magát. Emlékezik arra, mit tett érte Isten – olyan dolgokra, amelyeket senki sem vehet el tőle. Hálás a bűnbocsánatért, és felismeri, hogy Isten gondoskodik az övéiről.

Ez bepillantást enged Dávid belső, Istent dicsőítő életébe. Innen fakadt az a belső motiváció, ami miatt Isten „szíve szerint való embernek” nevezte őt.

És mi hogyan élhetünk így?

Sok bűnös dolog próbál letéríteni minket az útról. De van egy egészen alattomos csapda is: a feledékenység. Talán nem fordulunk el Istentől, csak lelassulunk, és elfelejtjük mindazt, amit értünk tett. Feledékennyé válunk… aztán hálátlanná. Elhalványul bennünk Isten nagysága és a megváltás öröme. Már nem is emlékszünk, miért indultunk el ezen az úton.

Ideje felébreszteni a lelkünket, hogy újra emlékezzünk: Isten irgalmas és kegyelmes, türelmes és szeretetben gazdag. Ez tart bennünket a pályán: amikor számba vesszük, milyen áldás Őt követni. Ő megbocsát, gyógyít, megvált, megkoronáz és betölti az életünket.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com