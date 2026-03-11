Adománygyűjtést hirdet a Hierotheosz Egyesület az ukrajnai háború áldozatainak megsegítésére

Nagyböjti adománygyűjtést indított a az ukrajnai háború áldozatainak támogatására. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a családoknak, akik a háború következtében nehéz helyzetbe kerültek, és mindennapjaik során az alapvető szükségletek hiányával küzdenek.

A keresztény hagyomány szerint a nagyböjt az elcsendesedés, a bűnbánat, az önvizsgálat és a szeretet cselekedeteinek időszaka. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy a hívők figyelmet fordítsanak a rászorulókra, és lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtsanak embertársaiknak.

Az Ukrajnában zajló háború következtében családok milliói kényszerültek elhagyni otthonaikat. Gyermekek, idősek és civilek ezrei szorulnak sürgős támogatásra. A korábbi felajánlásoknak köszönhetően már több család számára sikerült élelmiszert, ruházatot és alapvető higiéniai eszközöket biztosítani, azonban a segítségnyújtás továbbra is elengedhetetlen.

A program megvalósításában fontos szerepet vállal a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász–Caritas Jótékonysági Alapítvány, amely folyamatosan segíti a rászorulókat. Az adományok közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy a háború sújtotta családok biztonságosabb és emberhez méltóbb körülmények között vészelhessék át ezt a nehéz időszakot.

A Hierotheosz Egyesület nagyböjti adománygyűjtő programja 2026. március 6. és április 3. között zajlik. A szervezet arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és támogassák a rászorulókat.

A nagyböjti időszakban az imádság és a böjt mellett az adakozás az irgalmasság egyik fontos cselekedete. Az adományok segítségével a támogatók kézzelfogható segítséget nyújthatnak a háború áldozatainak.

Pénzbeli támogatás az alábbi számlaszámon küldhető:

Számlatulajdonos: Hierotheosz Egyesület

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.

Forint számlaszám: 10702071-67150559-51100005

A szervezők minden eddigi és jövőbeli támogatást hálásan köszönnek.

Kárpátalja.ma