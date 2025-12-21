Ma van advent negyedik vasárnapja

Advent negyedik vasárnapja van, újabb gyertyát kell meggyújtani az adventi koszorún. A negyedik, az utolsó gyertya a szeretetet szimbolizálja. Míg a múlt héten, örömvasárnapon Szűz Mária, addig most Keresztelő Szent János áll az ünnep középpontjában. Ő volt az, aki szeretetével megnyitotta az emberek szívét, Ő hirdette Jézus eljövetelét.

Az advent a keresztények számára nem csak a várakozás, hanem a felkészülés ideje is, amikor Jézus születésének ünnepére hangolódnak.

Ezen a vasárnapon meggyújtottuk mind a négy gyertyát. Már teljes fényében áll az adventi koszorú, aminek hétről hétre erősebb lett a fénye. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, egy érzést, melyben: a hit, remény, öröm, szeretet teljessége válik eggyé.

Az adventi koszorú hagyománya lelki megtisztulásra és megújulásra is alkalmat ad számunkra. Így az ünnep, csakugyan ünnep lesz, és akkora figyelemmel fordulhatunk egymáshoz, amelyet mindannyiunk megérdemel.

Forrás: mariaradio.ro