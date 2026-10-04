Amikor a tökéletes tervem nem működik

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” Ézs.55:8-9

Tervező típus vagyok. Szeretek megoldásokat keresni. Amikor imádságban Isten elé viszem a nehézségeimet, gyakran nemcsak a problémáimat teszem le elé, hanem a gondosan kidolgozott ötleteimet is.

„Uram, szerintem ez fog működni. Csak kérlek, válassz ezek közül egyet, jó?”

Ahogy azonban egyre hosszabb ideje járom vele az utat, egyre inkább felismerem, hogy Isten nem egészen így működik.

Az Ézsaiás 55,8–9 ezt mondja:

„Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti uta­itok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.”

Józsué története is sokat tanít erről.

A Józsué 6. fejezetében Izráel népe egy hatalmas akadállyal találta szemben magát: Jerikó bevehetetlennek tűnő falaival. Biztosan rengeteg ötletük lehetett volna arra, hogyan győzzék le ezt az akadályt. Isten azonban nem kérte ki a véleményüket. Még Józsuéét sem.

Ehelyett egyszerűen engedelmességet kért.

Hat napon át körbe kellett járniuk a várost. A hetedik napon pedig, miután újra körbejárták, meg kellett szólaltatniuk a kürtöket, és nagyot kellett kiáltaniuk. Isten pedig azt ígérte, hogy a falak leomlanak.

Ami engem ebben a történetben igazán megérint, az nem is az első lépésük, hanem az, hogy újra és újra megtették a következőt.

Lépésről lépésre.

Akkor is, amikor semmi sem változott.

Akkor is, amikor a falakon egyetlen repedést sem láttak.

Egyszerűen csak meneteltek tovább.

Mi lett volna, ha a második vagy a harmadik napon megállnak? Mi lett volna, ha a hatodik nap után azt mondják: „Ez nyilvánvalóan nem működik”?

Sok mindenről lemaradtak volna.

Nekünk is vannak ilyen időszakaink. Amikor engedelmeskedünk Istennek, mégsem látjuk azonnal az eredményt. Amikor imádkozunk, de mintha semmi sem történne. Amikor nehéz elhinni, hogy Isten a háttérben valóban munkálkodik.

Ilyenkor könnyű elfáradni. Könnyű átvenni az irányítást, és a saját kezünkbe venni a dolgokat. De mit teszünk akkor, amikor Isten olyan lépésre kér, amely számunkra nem tűnik logikusnak?

Hitben járunk, nem látásban.

Elhisszük, amit Isten mondott, és kapaszkodunk az ígéreteibe.

Isten megígérte Józsuénak, hogy Jerikót Izráel kezébe adja. És pontosan ezt tette.

A győzelem nem az ő erejükön vagy tökéletes tervükön múlt. Az engedelmességükön és azon a bizalmon múlt, amellyel egy szerető és hatalmas Istenre bízták magukat.

Nem tudom, milyen lépésre hív most téged Isten. Lehet, hogy nem érted, miért éppen ezt kéri. Lehet, hogy már régóta engedelmeskedsz, mégsem látod a változást.

Ha így van, hadd bátorítsalak:

Ne állj meg.

Menj tovább. Bízz tovább. Tedd meg a következő lépést.

Nem kell értenünk Isten minden „miértjét” ahhoz, hogy kövessük őt.

Nem kell látnunk a falon a repedést ahhoz, hogy tovább meneteljünk.

Isten munkálkodik. Jelen van. A terve jó. És továbbra is bízhatunk benne – akkor is, amikor az élet körülöttünk bizonytalannak tűnik.

Imádság

Uram, néha elcsüggedek, amikor nem látom azonnal az eredményét annak, hogy engedelmeskedem neked. Köszönöm, hogy emlékeztetsz: attól, hogy én nem látom, hogyan munkálkodsz, még nem jelenti azt, hogy nem teszel semmit. Segíts, hogy hitben járjak, ne látásban. Nap mint nap. Lépésről lépésre.

Jézus nevében,

ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →