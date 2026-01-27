Amikor azt hisszük, tudjuk

„Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”

(Példabeszédek 3: 5-6)

Azt hisszük, tudjuk.

Azt hisszük, tudjuk, hogyan kellene alakulnia valaminek. Tudjuk, mi lenne a legjobb és a legrosszabb kimenetel.

Elveszítjük az állásunkat, és azt gondoljuk, a karrierünknek vége.

Megijedünk, amikor kiderül, hogy babát várunk, pedig nem terveztük.

Véget ér egy kapcsolat, és azt hisszük, soha nem fogunk túljutni a fájdalmon.

Az élet egy másik helyre vezet minket, és úgy érezzük, örökre magányosak maradunk ott.

Valaki elutasít minket, és arra következtetünk, hogy valami baj van velünk, hogy nem vagyunk méltók.

Azt hisszük, tudjuk – de többnyire… nincs igazunk.

Gyakran csak később, visszatekintve ismerjük fel, hogy ezekből a nehéz időkből születtek életünk legszebb ajándékai.

Egy új munka.

Egy gyermek, akit már el sem tudnánk képzelni az életünk nélkül.

Egy társ, aki jobb lett, mint amiről valaha álmodtunk.

Egy új közösség.

Új erő és értékérzet a kitartáshoz.

Mélyebb hit.

Gondolj bele: csalódtál már valamiben, majd később rájöttél, hogy éppen az nyitotta meg az ajtót valami egészen csodálatos előtt?

Ő a javunkra munkálkodik.

Isten látja a teljes képet – mi csak azt, ami közvetlenül körülvesz minket.

A fájdalmat és az összetörtséget képes valami rendkívülivé formálni, mérhetetlenül többre, mint amit el tudunk képzelni.

De ehhez el kell engednünk.

Bízzuk rá magunkat., és engedjük, hogy Ő vezessen.

Ez talán azt jelenti, hogy el kell engednünk dolgokat, embereket, karriereket vagy álmokat, amelyektől az Úr éppen elhív bennünket.

Nem azért hív el, hogy összetörjön minket – hanem azért, mert tudja, hogy valami jobb készül.

Figyelj arra, amire hív. És arra is, amitől elhív.

Ő hűséges. Ő jó. Csak arra vár, hogy rábízzuk magunkat, hogy elvégezhesse azt a nagy munkát, amelyre egyedül Ő képes.

Itt, ebben az életben, nem ismerhetjük még a történet egészét.

Fogalmunk sincs, mi mindent tudna még tenni Isten az életünkben, még az összetört darabokkal is.

De adjunk neki lehetőséget, hogy megmutassa.

