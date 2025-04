Amikor elfogynak a szavak

A legcsicsergősebb emberrel is előfordul időnként, hogy mindennél jobban vágyik kapcsolatba lépni Istennel, de nem jönnek a megfelelő szavak.

Van egy filmrészlet, amelyben egy bánatos lelkű asszony felkeresi a farizeusok egyik vezetőjét, hogy megnyugvást találjon végre, az pedig egy ősi imádságot kezd el olvasni neki:

– Reméltük, hogy ma olvasol nekünk a Tórából.

– Hogyne. Választottál valamit?

– Talán legyen valami lélekemelő, vidám.

– Nem hinném, hogy az most őszinte lenne. Sok zsoltár szól a fájdalomról, sőt a haragról is, és ezek legalább annyira fontosak, mint a többi. Gyakran épp a panaszzsoltárok visznek a legközelebb Istenhez. Dávid király egyik főzenésze, Ászáf többször írt hasonló érzésekről. Mint például itt: „Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom lankadatlanul.” Ez a zsoltár kétségbeesett, sőt, dühös. Ugye tudod, hogy ki más lehet még kétségbeesett és dühös? Simon. Ismerem egy kicsit, és biztos vagyok benne hogy most haragszik, és ezt tudtára is adja másoknak. Talán elimádkozhatjátok együtt, és érte is. (Részlet A kiválasztottak című sorozatból, 3. évad, 8. rész).

Azon túl, hogy csodaszép képek vannak ebben a részben, a film készítői valami páratlan módon kapcsolták a 77. zsoltár szavait a szereplőkhöz: a sokezer éves imádság egy az egyben lefedi azt az élethelyzetet, amiben épp vannak, ráadásul mindenki a maga módján tapasztalja igaznak.

Persze a Bibliában nem olvasunk ezekről, az egész történet csak egy fikció. Az igazság azonban ettől függetlenül él és hat: a 150 zsoltár közül mindig találhatunk olyat, ami épp személyesen érint, ami majdhogy nem szóról szóra leírja az élethelyzetünket. A zsoltárok írói beszélnek elnyomatásról, kilátástalanságról, megmentésről és szabadulásról; bemutatják a történelmet a világ teremtésétől a széthullásáig; szólnak embercsoportok öröméről és nyomorúságáról, ugyanakkor olyan egyéni problémák is helyet kapnak bennük, mint a kétségbeesés és a bizalom, a félelem és a reménység.

A zsoltárokban az is zseniális, hogy kétféleképpen használhatjuk őket. Egyrészt Isten gondolatait, szándékait, akaratát közvetítik felénk, ugyanakkor a bennünk dúló érzéseket is kifejezhetjük ezekkel a gyönyörű, megzenésített imádságokkal.

Lássunk néhány imakonzervet a mennyei polcról:

Amikor félsz:

27. zsoltár: Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?

34. zsoltár: Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.

Amikor aggódsz:

23. zsoltár: Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.

46. zsoltár: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.

139. zsoltár: Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem.

Amikor megnyugvást keresel:

62. zsoltár: Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.

73. zsoltár: Az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét.

77. zsoltár: Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni

Amikor vágysz Isten jelenlétére:

42. zsoltár: Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!

61. zsoltár: A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem!

63. zsoltár: Ó, Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom! Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárog testem, mint kiszikkadt, kopár, víztelen föld.

Amikor kiszolgáltatott vagy, magányos:

91. zsoltár: Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!

121. zsoltár: Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?

Amikor összefognak ellened:

56. zsoltár: Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem.

57. zsoltár: Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.

Amikor bűnbánat szorongat:

32. zsoltár: Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.

Ha haragszol:

38. zsoltár: Uram, ne feddj meg felindulásodban, ne ostorozz lángoló haragodban!

51. zsoltár: Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!

Amikor el vagy keseredve:

8. zsoltár: micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?

13. zsoltár: Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem?

39. zsoltár: Néma voltam, szótalan, hallgattam, de ez nem volt jó, fájdalmam kiújult.

Amikor helyreállításra van szükséged:

60. zsoltár: Ó, Isten! Elvetettél, szétszórtál bennünket! Megharagudtál ránk, állíts helyre minket!

80. zsoltár: Istenünk, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!

126. zsoltár: Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Ha gyermekáldásra vágysz:

127. zsoltár: Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.

128. zsoltár: Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is!

Betegség idején:

6. zsoltár: Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim!

41. zsoltár: Uram, légy kegyelmes hozzám! Gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened!

Háborúkban, harcok között:

3. zsoltár: Uram, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám!

4. zsoltár: Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!

20. zsoltár: Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve!

108. zsoltár: Kész a szívem arra, Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen!

144. zsoltár: Áldott az Úr, az én kősziklám, aki harcolni tanítja kezemet, hadakozni ujjaimat.

Halálfélelemben:

116. zsoltár: Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban van részem.

Amikor gyaláznak:

123. zsoltár: Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk.

Amikor szabadulásra van szükséged:

17. zsoltár: Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől.

20. zsoltár: Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákób Istenének neve!

28. zsoltár: Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán!

31. zsoltár: Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha! Ments meg engem irgalmasan!

Amikor hazádtól távol kell lenned:

137. zsoltár: Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk.

Amikor kísértés kerülget:

141. zsoltár: Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását!

Amikor nehézségek között vagy:

102. zsoltár: Nincstelen ember imádsága, amikor elcsügged, és kiönti panaszát az Úr előtt.

125. zsoltár: Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll.

130. zsoltár: Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.

Amikor isteni bölcsességre és vezetésre van szükséged:

25. zsoltár: Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!

Amikor túlcsordul a szívedből a hála:

18. zsoltár: Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!

30. zsoltár: Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon.

40. zsoltár: Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat.

103. zsoltár: Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!

Amikor szimplán dicsőíteni szeretnéd Istent:

95. zsoltár: Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!

96. zsoltár: Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld!

136. zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

Biztos vagyok benne, hogy neked is vannak kedvenc zsoltáraid, amik segítséget, támaszt nyújtottak neked a szükség idején. Nagy részük megtalálható az interneten is énekelt, megzenésített, vagy más módon feldolgozott verzióban.

Jó, ha van egy gyűjteményed ezekből. Előveheted őket olyan esetekben, amikor nem érted, mi történik veled, vagy nem tudod helyesen kifejezni magadat; de akkor is, amikor rutinossá, elcsépeltté váltak az imáid, és jó volna kicsit kilépni a saját szóhasználati sémáidból. Jellegüknél fogva segíthetnek felkészülni az előtted álló kihívásokra, bejutni Isten jelenlétébe, dicsőíteni Őt (hangszerekkel vagy anélkül, énekelve vagy prózában), ugyanakkor arra is alkalmasak, hogy szimplán csak gyönyörködj a szóhasználatban, a hasonlatokban, megfogalmazásokban.

Egyszóval nagyon jó ismerni őket, mert alkalomadtán akkor is tudod, mihez nyúlj, ha épp nincs egy segítőkész írástudó a közeledben.

Márpedig ilyesmi gyakran előfordul.

Olasz Tímea

Forrás: TeSó blog