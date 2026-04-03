Az édesapákat ünnepelték Szent József napján Huszton

Szent József személye a Szentírásban feljegyzett történetek szerint bizalmat, nyugalmat, kedvességet sugároz. Azt látjuk, hogy mindig képes lemondani saját magáról, és segítségére van másoknak. Habár kétezer évvel ezelőtt élt, mégis sokszor közel érezzük magunkhoz, imádkozunk hozzá és kérjük a segítségét. Különösen az apák, a családfők számára jelent példaképet.

Nem feledkeztek meg emléknapjáról a huszti római katolikus egyházközségben sem: Szent József napja alkalmából Apák napját szerveztek a hittanosok és szüleik körében.

A csoport tagjai Csendes Erika hitoktató vezetésével ünnepi hangulatot varázsoltak a templomban. A gyerekek, fiatalok versekkel, köszöntésekkel méltatták az édesapákat. A legfiatalabb hittanos kislány ötévesen állt ki a közönség elé énekével. Annyira izgult, hogy éneklés közben elsírta magát. Az ünnep legszebb pillanata volt, amikor a szülők, a plébános biztatták őt, hogy folytassa a szerepét. Talán maga Szent József is szólt hozzá szívében néhány biztató, kedves szót.

A rendezvény megszervezése által a gyerekek megtapasztalhatták, milyen jó hálát adni az édesapáknak a fáradhatatlan munkájukért, odafigyelésükért, jelenlétükért. A gyerekek előadása hallatán az apukák is meghatódtak. És talán azoknak a gyerekeknek a torka szorult el most leginkább, akik édesapja a háború miatt életüket kockáztatva távol a családtól a fronton teljesít szolgálatot. Hisszük, hogy Szent Józsefnek őrájuk is gondja van. Segíti őket, hogy mihamarabb visszatérjenek a családjukhoz.

Végül közösen adtak hálát Szent Józsefnek azért, hogy vigyáz az apukákra, nem hagyja őket magukra, közbenjárásával segíti őket életük minden napján, mint ahogyan a kis Jézusnak is őrizte minden léptét.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Fotók: Moroz Szvitlána