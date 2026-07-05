Az irgalom csendes ereje

„Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.””

‭‭Máté‬ ‭9‬:‭12‬-‭13‬ ‭

Előfordult már, hogy megkérdőjelezted azt, amit mindenki természetesnek vesz? Ha olyan vagy, mint én, nehezen fogadod el azt a választ, hogy „mindig is így csináltuk”, amikor tudod, hogy létezhet jobb megoldás is. De ahhoz, hogy változtassunk a megszokott dolgokon, bátorság kell – és néha merészség is. Ebben Jézus Krisztus a legjobb példánk. Ő új utakat nyitott, és megmutatta, hogyan lehet szeretettel, mégis határozottan változást hozni. Ma is erre hív bennünket.

Amikor Jézus elkezdte kiválasztani a tanítványait, nem a kor legelismertebb vallási iskoláiból hívta el őket, és nem a nép vezetői közül válogatott. Egyszerű halászokat választott. Aztán – ami akkoriban még meghökkentőbb volt – Mátét, a vámszedőt is meghívta közéjük. A vámszedőket a legtöbb zsidó megvetette, hiszen saját népüktől szedték be az adót a római megszállók számára.

Miután Jézus elhívta Mátét, egy különös jelenetnek lehetünk tanúi.

Jézus és tanítványai éppen együtt étkeztek, amikor sok vámszedő és más, bűnösnek tartott ember is odajött, és velük együtt asztalhoz ült. Az akkori vallásos vezetők számára ez teljesen elfogadhatatlan volt. Meg is kérdezték a tanítványokat, hogyan történhet ilyesmi. Jézus azonban így válaszolt:

„Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”‬ ‭Máté‬ ‭9‬:‭12‬-‭13

Van ebben valami nagyon szép. A vámszedők és a bűnösök egyszerűen csak megjelentek Jézusnál. Nem olvassuk, hogy bárki külön meghívta volna őket, de azt sem, hogy elküldték volna őket. Jézus helyet adott nekik.

Addigra már ezrek követték Őt. Az emberek kíváncsiak voltak rá, figyelték minden lépését, és ott akartak lenni, ahol Ő volt. Voltak, akik valamilyen csodát reméltek, mások talán azt szerették volna megtudni, valóban Ő-e a régóta várt Messiás. Bármi is vezette őket, Jézus befogadta őket, mert tudta, hogy szükségük van rá.

Amikor a farizeusok felháborodtak ezen, Jézus Hóseás próféta szavait idézte:

„Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, ….” Hóseás‬ ‭6‬:‭6‬ ‭

Az itt szereplő héber szó, a heszed, sokkal többet jelent egyszerű irgalomnál. Hűséges, önzetlen, együttérző szeretetet fejez ki. Olyan szeretetet, amely képes felforgatni a világ értékrendjét, mert nem önmagát helyezi az első helyre, hanem a másik embert.

Testvérem, vajon mi hogyan tudnánk ilyen csendes, mégis erőteljes változást hozni a környezetünkben?

Talán úgy, hogy nem azt kutatjuk, miért jutott valaki nehéz helyzetbe, hanem egyszerűen segítünk rajta. Talán úgy, hogy adunk valakinek még egy esélyt. Vagy úgy, hogy nyitott szívvel leülünk egy asztalhoz valakivel, aki egészen másképp gondolkodik, mint mi.

És lehet, hogy éppen ott, egy ilyen egyszerű pillanatban találkozunk Jézussal.

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy irgalommal fordultál felénk. Jézus hívása nélkül elveszettek lennénk. Segíts, hogy mi is az Ő példáját kövessük: ne hangos szavakkal, hanem csendes, önzetlen szeretettel és irgalommal forduljunk azok felé, akiket Te is olyan nagyon szeretsz. Jézus nevében. Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com

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