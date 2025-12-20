Az Isten a legkisebb helyre jön

„Megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.” (Lk 2,7)

Ma talán az egyszerűség a legnagyobb hiánycikk. Hiszen mindenhez jár már valami extra. A kávéhoz jár extra süti, hogy legközelebb is itt igyam a kávém. Egy nagyobb bevásárláshoz extra kedvezmény. Van extra díszcsomagolás, kis ajándék, valami, ami miatt legközelebb is az adott boltot, szolgáltatást veszem igénybe. S az advent is tele van kis aprósággal, rengetegféle dísszel, csillogással, akár újabb és újabb meghitt gondolattal. Adventi naptárból is van már olyan választék, hogy végig sem tudjuk nézni. Ez is egy ilyen, amit most olvasol. De lehet a többi napra nem volt időd, lehet, hogy ez az advent nem olyan extra, mert híján vagy az időnek, erőnek, anyagi forrásnak vagy társaságnak. De ha egy dologban megerősödsz, miszerint az Isten Fia kisgyermekként megszületett, bepólyálták és jászolba fektették, hogy majd a Megváltód legyen, akkor az advent advent, és a karácsony igazi ünnep lesz.

Szemere Judit

Forrás: teso.blog