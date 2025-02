“Bízzál az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.” (Zsolt 37:3)

Ez egy nagyon kedves ige a számomra. A háború árnyékában vált igazán fontossá az életemben. Ezt az igét én akkor kaptam, amikor kitört a háború. Azóta is nap mint nap érzem, hogy Isten megtartja az ígéreteit. Minden nap érezzük kezének erejét, védelmét és áldását.

Közeledve a háború negyedik évének kezdetéhez talán te is újra elgondolkodsz a kérdésen: menni vagy maradni? Újra és újra feljön ez az emberben, főleg így az évforduló közeledtével. Meg akkor is, amikor az ember valami változást vár, hogy végre történjen már valami. De mi van, ha a változás nem olyan lesz, amilyenre mi várunk?

Nekem ez az ige ma is, ilyenkor is erőt, bátorítást ad, és felelősséggel lát el.

Erőt ad, mert tudom, hogy Erős Istenem van, akinek minden hatalom a kezében van.

Erőt ad, mert tudom, hogy Övé az ország,

Erőt ad, mert tudom, neki minden lehetséges.

Idén az volt a legelső ige, amit kaptam az Úrtól, hogy Neki minden lehetséges. Az is, hogy véget érjen a háború, és az is, hogy megtartson és megóvjon minket továbbra is, ha még nem most lesz vége.

Tudom, hogy Ő a Rendező a színfalak mögött, és megnyugtat, hogy nem nekem kell kigondolni, hogy hogyan jön el a szabadulás, mert nála már minden készen van. Megnyugtat, hogy Ő Mindentudó, s ezért az Ő időzítése a legjobb, akkor is, ha most ezt épp nem látom. Megnyugtat, hogy védő karjával befedez és megvéd mindentől és mindenkitől, ha úgy akarja. S ha meg is enged valamit az életemben, ami nehézség, gond vagy teher, az az Ő tudtával és akaratával van, és ahhoz erőt is fog adni. Megnyugtat a jelenléte, melyet sokszor a legsötétebb órákban érezek meg igazán. Megnyugtat, hogy tudom, mindig velem van, bármi is érjen. S az elmúlt három évre visszaemlékezve, újra hittel és bizalommal tudok tekinteni a jövőre nézve. Mert ha eddig is megtartott és megsegített, ezután sem lesz másképp.

DE!

Az ígérethez feladat is fűzödik: tenni a jót!

“Bízzál az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz.” (Zsolt 37,3)

Tenni a jót akkor is, ha nem érdemlik meg.

Tenni a jót akkor is, ha nem kapod meg érte az elismerést. Sőt akkor is, ha épp az ellenkezőjét kapod.

Tenni a jót, mert Isten erre kér.

Tenni a jót, mert Jézus erre tanít. Jézus akkor is jót tett, amikor nem érdemelte meg az ember, akkor is segített, amikor más nem. Azon is segített, akin már más nem. Ő maga a szelídség, kedvesség, kegyelem, szeretet és irgalom. S nekünk, Krisztuskövetőknek is az a feladatunk, hogy a nyomdokaiban járjunk, az Ő követségében. Ez bizalmi feladat. Sáfárság. Tedd a jót! S akkor az ígéret beteljesedése sem marad el.

Kardos Ágnes

Forrás: teso.blog