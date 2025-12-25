Az Ukrajnai Ortodox Egyház 99%-a már az új naptár szerint ünnepli a karácsonyt

Már az Ukrajnai Ortodox Egyház közösségeinek 99%-a az új naptár szerint ünnepli Jézus Krisztus születését – jelentette ki interjújában, Epifanyij, Kijev és egész Ukrajna metropolitája, az Ukrajnai Ortodox Egyház vezetője.

„Az elismert helyi Ortodox Egyház keretében már 99%-ban az új stílus szerint ünnepelnek. Meggyőződésem, hogy idővel csatlakozni fognak azok az ukránok is, akik jelenleg még bizonytalanok. Az egységre hívunk mindenkit, hogy együtt, mint egy nagy ukrán család, hálát adhassunk Istennek, és közösen szolgáljuk a népünk érdekeit” – hangsúlyozta Epifanyij.

Hozzátette, hogy szinte naponta újabb közösségek csatlakoznak az Ukrajnai Ortodox Egyházhoz.

Azt is elmondta, hogy az egyház jelenleg mintegy 9 ezer vallási közösséget számlál.

„Minden közösség szinte egy mini-hálózattá vált, amely humanitárius segítséget gyűjt, támogatást nyújt a katonáknak, azok családjainak, valamint a háborúból visszatérő veteránoknak” – emelte ki Epifanyij.

Érdemes megjegyezni, hogy két évvel ezelőtt, 2023. december 25-én Ukrajnában a nyugati és keleti rítusú keresztények először ünnepelték együtt a karácsonyt. Ekkor az Ukrajnai Ortodox Egyház és az Ukrán Görögkatolikus Egyház áttért az új julián-naptárra.

Az Ukrinform nyomán.

Kárpátalja.ma