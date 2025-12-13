„Aki befogadta Őt…” (Jn 1,12)

Befogadni azt, aki eddig is velünk volt.

Nem mi indulunk Isten felé – Ő jön hozzánk. A befogadás nem azt jelenti, hogy valaki távolit hozunk közel, hanem azt, hogy felismerjük: Isten már a küszöbön áll és régóta vár.

A hit lényege ez az egyszerű felismerés: Uram, te itt vagy… befogadlak.

Befogadni: lelassulni annyira, hogy meghalljuk.

A világ nem lesz halkabb, de a szív lehet csendesebb. Advent nem a sietségé, hanem a lassulásé. A befogadás ott kezdődik, amikor a lélek végre megáll, és teret enged a Szentléleknek, hogy formáljon, átjárjon és új életre hívjon. Aki befogadja Krisztust, az nem a körülményeiben talál békét, hanem a jelenlétében.

Ma arra hívlak, hogy lassulj le! Csendesedj el! Zárj ki minden zavaró gondolatot, érzést vagy megoldásra váró feladatot! És csak engedd, hogy szóljon hozzád az Úr.

Bódás János: Megüresítem magam

Ha földereng az égi csillag,

Hirdetni: itt az Újszülött,

a napkeleti királyokkal

majd én is útra készülök.

Az ajándékuk drága mirha,

illatos tömjén, dús arany

és én, a koldus, így megyek csak

szegényen, ajándéktalan.

Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök

nagy halma rakva lelkemen,

kiszórom ezt is, hogy szívemben

minél több tiszta hely legyen,

mert így, tudom, hogy Betlehembe

nem megyek ajándéktalan:

az lesz a legszentebb ajándék,

hogy megüresítem magam.

Kardos Ágnes

Forrás: teso.blog