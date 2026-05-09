Békesség a káoszban

Kimerültél attól, hogy folyton csak próbálsz helytállni és túlélni a mindennapokat?

Elhiszed azt a hazugságot, hogy amíg nincs körülötted egyensúly és nyugalom, addig nem tudod igazán élvezni az előtted álló életet?

A „ha csak…” gondolatok újra és újra átveszik az irányítást az életed felett.

Ha csak végre mindent kézben tudnék tartani…

Ha csak olyan szépen egyensúlyban tudnék tartani mindent, mint (ide írd egy barátnőd nevét), akkor béke lenne az otthonomban.

Ha csak nyugodtabb, békésebb ember lennék…

Ha csak… ha csak…

Az Édenkert óta az ellenség egyik legnagyobb célja, hogy elvonja az emberek figyelmét Istenről. Te és én sem vagyunk kivételek ez alól, de lehetünk lelkileg éberek, felismerve azokat a dolgokat, amelyek ellopják a békességünket. Az ellenség jól tudja, hogy amikor elveszítjük a békességünket, vele együtt gyakran eltűnik az örömünk, a reményünk, a szeretetünk és a türelmünk is. A szívünk megosztottá válik — egyik részünk a saját vágyait próbálja követni, miközben a másik továbbra is Istenhez szeretne közel maradni.

Az igazság azonban az, hogy élhetünk úgy, mint akik békességgel teltek meg, nem pedig stresszel, függetlenül attól, hogyan alakul a napunk. Amikor megnyugszunk Jézus békességében, a túlterheltség közepette is megláthatjuk a szépséget, és hitből fakadó, új szemszögből tekinthetünk az életünkre.

Az Ő békessége a miénk. Mindig velünk van.

Ideje elkezdenünk valóban így élni.

„Békességet hagyok nektek; az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen!”

János 14:27

„Akinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik.”

Ézsaiás 26:3

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com