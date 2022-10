Bemutatták az Ortutay Elemérről készült emlékalbumot Beregszászban

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban október 5-én mutatták be az Ortutay Elemér (1913–1997) hitvalló görögkatolikus áldozópap életét és munkásságát méltató emlékalbumot.

A kollégium lakói mellett a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumból is érkeztek diákok és tanárok a programra, valamint a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora, Luscsák Nílus és a Beregszászi Görögkatolikus Magyar Esperesi Kerület papságának jelentős része is részt vett az eseményen. Emellett a hitvalló pap egykori tanítványai, barátai közül is többen megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. Magyarország Ungvári Főkonzulátusát dr. Papp Ferenc konzul képviselte.

A harmadik fiú lelkületével. Ortutay Elemér kárpátaljai görögkatolikus hitvalló pap című emlékkötet a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye XX. századi történetének meghatározó alakjaként ismert Ortutay Elemér halálának 25. évfordulója alkalmából jelent meg, szerzője Marosi István görögkatolikus pap.

A könyvbemutató kezdetén dr. Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezetőkonzulja köszöntötte az egybegyűlteket. „Velünk élő történelem” címmel illette Ortutay Elemért, akit a könyvbemutató résztvevői közül többen személyesen is ismertek. A konzul maga is csak tiszteletteljes és pozitív véleményeket hallott a hitvalló papról.

Ezt követően dr. Csordás László, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportjának docense moderálásával Marosi István mutatta be az emlékalbumot. Az irodalmár kérdéseire és felvetéseire válaszolva, a szerző ismertette Ortutay Elemér életútját, annak meghatározó időszakait. Emellett a hitvalló pap egyénisége, másokra is ható személyisége is körvonalazódott a jelenlévők előtt.

Mindezt jól tükrözi a közel 100 korabeli fotót, valamint Ortutay Elemér életrajzát, írásait, szónoklatait tartalmazó emlékkötet.

A beszélgetést követően Luscsák Nílus püspök szólt az egybegyűltekhez. Arra hívta fel a figyelmet, hogy aki nem tiszteli és ismeri a történelmét, annak nincs jövője. „Elemér atya és az ő édesapja, Jenő atya a mi nagy történelmünk” – mondta.

Ezután Ortutay atya lelki üdvéért Nílus püspök elvégezte a panachida szertartását.

A program végén a kollégium szeretetlakomára invitálta a jelenlévőket, akik így tovább folyathatták a megemlékezést, valamint az Ortutay Elemérhez kötődő élmények, történetek felelevenítését.

Az album kiadását a Nemzeti Kulturális Alap, a a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szatmár Beregi Értékkör Kulturális Egyesület támogatta.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma