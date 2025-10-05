Beregszászban szervezték meg az idei ferences találkozót

Minden év október 4-én Assisi Szent Ferencre emlékezik a római katolikus egyház. A Nagyszőlősön több mint két évtizede szolgáló ferencesek is méltóképpen szentmisével, Tranzitussal és imaalkalommal ünnepelnek ezen a napon. Az idei év mégis másként alakult, mint ahogyan eddig megszokhatták. A 2025-ös jubileumi évben a nagyszőlősi templom helyett a beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomban gyűltek össze Ferences Plébániák Zarándoklata címmel, hiszen a helyszínt idén zarándokhellyé nyilvánították, ahol a szent kapun átlépve minden zarándok teljes búcsút nyerhet.

Fontos megemlíteni, hogy a ferences rend is többes jubileumot ünnepel 2023-2026 között. 2023-ban volt 800 éves évfordulója annak, hogy Szent Ferenc összeállította a Regulát, vagyis a rend szabályzatát, 1224-ben kapta meg Szent Ferenc a stigmákat, 2025-ben 800 éves a Naphimnusz és 2026-ban emlékezünk meg majd boldog haláláról.

A ferences találkozóra Kárpátalja azon településeiről érkeztek zarándokok, ahol ferencesek szolgálnak, illetve ahol harmadrendi ferences közösségek működnek: Nevetlenfalu, Huszt, Nagyszőlős, Fancsika, Tiszaújlak, Aklihegy stb. Az ünnepre Magyar Gergely OFM atyát hívták meg szónoknak, aki korábban sok éven át Kárpátalján szolgált.

Az egész napos rendezvény 9 órakor kezdődött. Először Krisztus szenvedésein elmélkedve közösen jártak keresztutat. Ezután következett Magyar Gergely OFM első előadása, melyben Szent Ferenc Naphimnuszáról megfogalmazott gondolatait fejtette ki. A nyolcszáz évvel ezelőtt élt szerzetesről sokan tudják, hogy szerette az állatokat, a növényeket, dicsérte a teremtett földet. Nem véletlenül pont az ő ünnepére esik az Állatok Világnapja. Gergely atya most mégis inkább azt emelte ki elmélkedésében, hogy Szent Ferenc számára az Isten és mellette az ember volt a fontosabb. Amikor a Naphimnuszban megemlíti a napot, a holdat, a csillagokat, a szelet, akkor azokra az emberekre gondolhatunk, akik személyisége valamiképpen kapcsolódik a nap, a hold vagy a szél tulajdonságaihoz. Például azokról lehet szó, akik beragyogják mások életét, fényt adnak a sötétben, pontosak és kiszámíthatóak vagy éppen pezsegnek és kreatívak.

Egy rövid kávészünet után imaóra és a Tranzitus következett. A Tranzitus az a szertartást, megemlékezés, amikor Szent Ferenc halála kerül előtérbe. Vagyis imádságok kíséretében megemlékeztek arról, amikor a lelke átköltözött az Atya dicsőségébe.

A második előadásra délután került sor, melyben Gergely atya a szenvedés, a kereszt jelentőségére tette a hangsúlyt. Elmondta, hogy Szent Ferenc élete végén megkapta Jézus Krisztus sebeit, ami miatt fájdalmai voltak. Emellett egy nagyon kellemetlen és fájdalmas szembetegsége is volt, de sosem panaszkodott emiatt. Ami leginkább elszomorította, az az volt, hogy az emberek nem eléggé szeretik Krisztust. Szent Ferenc átértelmezte a szenvedést. Példájával arra tanít bennünket, hogy tőlünk függ, mit kezdünk a nehézségekkel. Ha az üdvösség felé vezető utat látjuk benne, akkor elfogadjuk, elviseljük, még hálásak is lehetünk érte.

A délután egy érdekes beszélgetéssel folytatódott, mely során mindenki válaszolhatott a következő kérdésekre: Ki nekem Szent Ferenc? Mit és mire tanít engem? Mint a beszélgetés során kiderült, mindegyik résztvevő számára Szent Ferenc példakép, követendő személy, így sok évszázad után is sokat lehet tanulni tőle.

Megható és csendes pillanatok következtek. Fél órán át Szent Ferenc írásai felolvasásával szentségimádás következett, amikor lehetőség volt az elmélyülésre, szemlélődésre.

Az ünnep csúcsa a délutáni szentmise volt, melyet a ferences atyák mutattak be együtt: Hernádi Lehel OFM, Magyar Gergely OFM, Weinrauch Márió OFM és Bán Jónás OFM.

Magyar Gergely atya prédikációjában arról beszélt, hogy mit jelent számára Szent Ferenc példája.

„Az az ember, aki példát adott arra, hogy a kegyelem zuhogását hogyan engedjük magunkra, példát tudott adni arra, hogy a kegyelem zuhogása hogyan formál át bennünket, hogyan gyakoroljunk irgalmasságot, és fogadjuk el azokat a sebeket, amelyek aztán megváltó, üdvözítő sebekké válhatnak,” – emelte ki.

Az ünnephez szépen kapcsolódott a beregszászi templom jobboldali oltárán elhelyezett Szent Ferenc-szobor, melyet az egész nap folyamán szemlélhettek a résztvevők. Szent Ferenc, könyörögj érettünk!

Fehér Rita

Kárpátalja.ma