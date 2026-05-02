Májusi Szűzanya-tisztelet Beregszászban

“Néked ajánljuk, Szűz Anyánk

A legszebb hónap alkonyát,

Ezer nép híven zengi ma:

Ó, Üdvözlégy, Mária”

E Szűz Anyához szóló ének május minden napján felcsendül a Beregszászi Római Katolikus templomban. De nem csak Beregszászban. Minden katolikus templomban nagy bizalommal fordulnak Máriához, Égi Édesanyánkhoz, hogy hálát adjanak közbenjárásáért és további segítségét kérjék.

Molnár János beregszászi esperes-plébános rendhagyó módon már évek óta szabadtéren, a Szűzanya-szobornál tartja meg a május elsejei ájtatosságot.

Idén sem volt ez másképp. A hívek szívesen jönnek össze a szokásostól eltérő környezetben, szép tavaszi virágokkal teli téren, és emellett tanúságot tesznek hitükről, hiszen a város központjában a járókelők szeme láttára kulcsolják imára a kezüket. Imádkoznak szeretteikért, családtagjaiért, Máriához hozzák el gondjaikat, vágyaikat vagy hálatelt szívüket.

János atya köszöntötte az egybegyűlt híveket. Kérte, hogy a legnagyobb bizalommal, gyermeki szívvel legyenek jelen az ájtatosságon, kifejezve hűségüket és szeretetüket a Mennyei Édesanya iránt.

Ezt követően a Lorettói litánia szavaival fordultak a Szűzanyához, melyben felsorolták Mária erényeit, tulajdonságait, érdemeit, ezzel emlékezve arra, hogy milyen nagy szerepe volt és van az emberiség megváltásának történetében. Hiszen Ő volt az, aki igent mondott Isten szavára és elvállalta az istenanyaságot.

Az áhítat a legismertebb Szűzanya-imádságok elmondásával folytatódott.

Közösen mondták el az Oltalmad alá futunk, a Szűz szülője Istennek és a Most segíts meg, Mária kezdetű imákat,

mely során a jelenlévők valóban Isen tenyerén és Szűzanya palástja védelmében érezhették magukat.

Különös hangulatot kölcsönzött az ájtatosságnak az, hogy sokan már a holnaputáni anyák napjára készültek, így az Égi Édesanya is eszükbe jutott. Szívükben, gondolatban már ma is odanyújtottak neki egy-egy szál virágot.

Leginkább azok számára megható pillanat ez, akik édesanyja már nem él, és a Szűz Anyában találják meg azt a támaszt, akit földi életükben már elveszítettek.

Egy másik egybeesés és párhuzam a május elsejei májusfa állításának hagyománya. A Szűzanya-szobor mellett is találtunk egy májusfát. A szokások szerint a májusfa a tisztelet és a szeretet jele, így hát Mária is részesülhetett ennek a hagyománynak a szépségében.

A májusi ájtatosságot a hónap többi napján 20 perccel a szentmisék előtt végzik majd a beregszászi templomban.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma