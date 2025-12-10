Az Út Betlehem felé

Felment József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mivelhogy a Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy bejegyezzék jegyesével, Máriával, aki várandós volt. (Lk 2, 4–5)

Az időjárástól és útviszonyoktól függően 5-7 napot utazhatott József és Mária Betlehem városáig. 150 km gyalog vagy szamárháton, 9 hónapos várandósan… Mindez azért történt, mert a nagy terv fontos része volt, hogy Dávid városában szülessen meg a világ Megváltója. Talán kihúzhatták volna magukat a népszámlálás alól, hiszen Mária állapota miatt a hosszú út veszélyes is lehetett volna a magzatra. De nem tették, mert engedelmesek voltak, és ez megnyitotta az utat a megváltás csodája előtt.

Kicsit megálltam és végiggondoltam: mennyi viszontagság lehetett abban a pár napban, amíg utaztak. Nem kis táv volt ez, mégis szó nélkül megtették. Egyre távolabbi ez tőlünk a kényelmes világunkban, ahol ha esik az eső, kevesebb ember jön el a fűtött templomba, vagy esetleg egy 15-30 percnyi autóútra lévő program esetén, már meggondoljuk, megéri-e elindulni, hiszen otthon is lehet imádkozni (ismerős ez a védekező mondat, igaz?).

De hová lett a vágy és az engedelmesség? Tényleg azt gondoljuk, azért adott Isten nekünk magasabb, kényelmesebb életszínvonalat, hogy Őt háttérbe szorítsuk? Bizonyára nem.

Sokszor érezzük úgy, a betlehemi út hosszú, bizonytalan és fárasztó. Talán már érezted te is a vágyakozást, mégis elhessegetted a szívedből azzal, hogy majd ha több időd lesz, ha rendeződnek a dolgaid, ha minden könnyebb lesz, akkor majd elindulsz az Isten felé. Csak a legalkalmasabb idő a MOST. Az Út valójában közelebb van, mint hinnéd, mert közel jött Isten az emberhez. A távolságot nem kilométerekben mérik, hanem engedelmességben.

Arra hívlak, gondolkodjunk el együtt ebben az adventben: mi az én Betlehemem? Hová hívott most Isten? Melyik az a lépés, amit talán már rég kér tőlem?

A te életedben is lehet csak egy döntésnyire van Betlehem. Indulj el felé engedelmes szívvel, és éld meg a csodát!

Forrás: teso.blog

(Nyitókép: illusztráció)