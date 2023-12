Advent a művészetekben sorozatunk eddigi részeiben már lehetőségünk volt elmerülni Jézus születéstörténetének gyönyörű reneszánsz ábrázolásaiban, vagy verses és zenés feldolgozásaiban. Ma egy kortárs utcai alkotást ajánlunk a kedves Olvasó figyelmébe, mégpedig a nemzetközileg elismert, titokzatos graffitiművésztől, Banksytől. A „Scar of Bethlehem” vagyis magyarul Betlehem sebhelye címet viselő alkotást az anonimitásban dolgozó Banksy 2019 decemberében állította fel egy betlehemi hotelben, az Izraelt a palesztin területektől elválasztó fal mentén. A rideg betonfal előtt a szent család hagyományos ábrázolását a fölöttük ragyogó betlehemi csillag teszi politikai töltetű társadalmi kommentárrá. A csillag ugyanis nem más, mint az elválasztó falon ütött lövésnyom.

A kontrasztok és párhuzamok alkotása ez. A népek elválasztását szimbolizáló, zord betonépítmény éles ellentéte az alatta örvendező családnak, ahová megszületett a várva várt kisded, aki nagy lesz és a Magasságos Fiának nevezik majd, és akinek uralkodásának soha nem lesz vége. Fenséges éj ez. De a betonfal nem csak elválaszt. Rés is van rajta, ami össze is kapcsol két világot. És a rés közben csillag is, amely világít és utat mutat a pásztoroknak és a bölcseknek. Az erőszaknak ez a szándékos összemosása a szentséggel a békéért folytatott végtelen harcot visszhangozza, amely 2023-ban még a korábbiaknál is aktuálisabb. Az ikonikus betlehemi csillag alakú golyólyuk megrendítő emlékeztetőül szolgál, hogy a konfliktusok sebhelyei között is megmarad a remény isteni fénye. A fény pedig átmegy a lövésnyomon is.

Molnár-Kovács Dorottya

Forrás: teso.blog