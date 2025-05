Egyházmegyei zarándoklat Beregszászban a Szentévben

Ferenc pápa december 24-én nyitotta meg a Jubileumi Évet, azaz a Szentévet, mely egészen 2026. január 6-ig tart. Így a 2025-öv év egy különleges, kegyelmekben gazdag év a katolikus egyház számára.

A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök határozata alapján két szent hely van, ahol a jubileumi évben teljes búcsút lehet nyerni: az egyik a munkácsi Szent Márton székesegyház, a másik pedig a beregszászi Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplom.

Ezért most egyházmegyei szinten szerveztek zarándoklatot Beregszászba május 24-én, amikor a templom megtelt Kárpátalja minden pontjáról érkezett zarándokkal, akik így Pünkösd előtt éltek a lehetősséggel és eljöttek, hogy megerősödjenek, megtisztuljanak és együtt imádkozzanak önmagukért, családjaikért, az országért és a vágyva vágyott békéért.

A zarándokok már reggeltől gyülekeztek. Akik távolabbról érkeztek, megpihenhettek egy kávé vagy egy tea mellett a Pásztor Ferenc Házban.

Délelőtt 10 órakor kezdődött a közös rózsafűzér, melyet az ungvári Fatimai Szűz Mária csoport vezetett.

Ezután következett Molnár János, beregszászi esperes-plébános, püspöki helynök előadása, mely a Szűz Mária-tisztelet bibliai alapjairól szólt. A téma aktuális volt, hiszen a május hónapban a katolikus egyház a Szűz Anyára figyel, Őhozzá imádkozik, neki szenteli az év legszebb hónapját. János atya a Szentírás alapján tárta fel Mária tiszteletének a kiindulópontját.

„Mária kiemelkedően tisztelt volt már az ősegyházban is, sőt már az Ószövetségben is van rá utalás. Különleges szerepet foglal el a Szent Fia életében, az induló Egyház életében, ezért különleges helyet foglal el a mi életünkben is. De eközben Mária ember, nem isten. Viszont mindig nagy szerepet játszott az üdvösségünkben. Mert Mária igenje, Mária szerető együttműködése Isten akaratával tette lehetővé azt, hogy mi Isten gyermekei legyünk” – fejtette ki.

Egy rövid szünet után a nevetlenfalui rózsafűzér-társulat tagjai tartottak imaórát.

A szentmisét Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök mutatta be paptestvéreivel együtt, akik között jelen volt Kvascsuk András viski plébános, Petenkó Miron, ungvári plébános, Hortobágyi Arnold, a Munkácsi Szent István Líceum lelkésze, valamint Jaczkó József, mezőkaszonyi plébános.

A szentmise elején a püspök atya elmondta a zarándoklat célját:

– Isten gondviselése megajándékozott minket ezzel a jubileumi évvel. Az egész egyetemes egyházban megkaptuk azt a lehetőséget, hogy megszabaduljunk és megújuljunk. A jubileumi évnek az a középpontja, hogy nem csak bűneink vannak, hanem a bűnöknek megvan az a terhe, amelyektől el tudunk búcsúzni. Nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyünk. Mi, a jubileumi év zarándokai ebben a templomban olyan kegyelmet kapunk, amit más helyen nem tudunk megkapni, mert a bűneinknek megmarad az adóssága. A bűnöket megbocsátja az Úristen, de még adósok maradunk. És a Mennyei Atya ezt az adósságot engedi el. Ezáltal újulunk meg. Közben az esemény által nem csak mi kapunk, hanem adunk is. Megajándékozzuk az egyházmegyénket a jelenlétünkkel. Az imánkkal, a felajánlásunkkal segítjük az egyházmegyénket, a világot” – hangsúlyozta.

Majd prédikációjában tovább folytatta a gondolatmenetét:

– Nagyon fontos megértenünk, hogy általunk érkezik a kegyelem a világba. Hogy ha mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat, nem leszünk azok, akik által a világosság, a kegyelem jön a világba, akkor másképpen ez nem valósulhat meg. Ebben a nehéz időben, amelyben vagyunk, amikor látjuk a sötétségnek, az erőszaknak, a halálnak az erősödését, ilyenkor még erősebb a mi hivatásunk, hogy kitartsunk ebben az Isten felé nyitottságunkban az ima által, és segítsük egymást. A kegyelem állapota nem függ attól, hogy milyen időket élünk. Sőt, ahol erősödik a sötétség és a bűn, ott túlárad a kegyelem” – mondta biztatóan.

Ahhoz, hogy a zarándokok teljes búcsút nyerjenek a beregszászi templomban, szükséges a szentgyónás, szentáldozás elvégzése, valamint a Szentatya szándékára elmondott ima.­

A szentmise után finom ebéd várta a zarándokokat, mely során lehetőség volt a beszélgetésre, ismerkedésre.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma