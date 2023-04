Elérhető a frissített Bibliapp

A program a két hivatalos bibliafordítás, a napi igemagyarázat, a hitvallások és a hírek mellett ezentúl az új Református Énekeskönyvet is tartalmazza.

2018-ban készült el a Magyaroroszági Református Egyház (MRE) által kiadott bibliaapplikáció első verziója, amely a Bibliapp névre hallgat. Az okostelefonokra – Android- és iOS-rendszerekre egyaránt –, valamint tabletekre ingyenesen letölthető programon keresztül elérhető:

két magyar nyelvű bibliafordítás (az MRE által elismert két hivatalos fordítás, a Károli-féle és a 2014-ben megjelent revideált új fordítás),

napi igemagyarázat (a Kálvin Kiadó gondozásában évente megjelenő református Bibliaolvasó Kalauz igemagyarázatai),

a Heidelbergi Káté (a 2013-as mai magyar nyelvű fordítás),

illetve a Második Helvét Hitvallás (a 2017-es legújabb fordítás).

Az program telepítése után a fent említett szövegeket még le kell tölteni, hogy internethozzáférés nélkül, offline is olvashatók legyenek. Ennek köszönhetően bárhol és bármikor böngészhetjük a Bibliát, a hitvallásainkat, valamint az igemagyarázatokat is. Emellett a fontosabb egyházi eseményekről, történésekről is tájékozódhatunk a hírek menüpontban.

ÚJDONSÁGOK

A program megújult külsővel, illetve a felhasználók visszajelzései alapján javított és bővített funkciókkal lett ellátva. Jelentős változás, hogy az új Református Énekeskönyv (a nyomtatásban is megjelent változat digitalizált formában) is elérhető lesz az applikációban.

A korábban is létező funkciókat megőrzi a Bibliapp, tehát a két hivatalos bibliafordítás, az egyházi hírek, valamint a hitvallások és az igemagyarázatok ugyanúgy elérhetők maradnak. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyház továbbra is a hívek napi kegyességi életét szeretné segíteni a program révén, és továbbra sem cél egy teológiai mélységű applikáció létrehozása.

Az applikáció fejlesztésében a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány segédkezett.

Forrás: reformáatus.hu