Elhunyt Margitics Volodimir görögkatolikus lelkész

Életének 95. évében elhunyt Margitics Volodimir atya, görögkatolikus lelkész, tanár, közéleti személyiség, Beregszász Pro Urbe-díjasa – olvasható a Beregszászi Városi Tanács Facebook-oldalán.

Margitics Volodimir 1931. február 23-án született a Szolyvához közeli Hársfalván (Nelipino), görögkatolikus családban. Egész életét Istennek, embertársainak és szeretett szülőföldjének szentelte. 1955-ben a Lembergi Idegennyelvi Intézetben szerzett diplomát, majd a Beregszászi Járási Végrehajtó Bizottság munkatársaként dolgozott.

Hite és a szabadság eszméi iránti elkötelezettsége miatt 1958-ban letartóztatták, és nyolc év börtönbüntetésre (GULAG) ítélték. A szovjet táborokban sem tört meg, a nehéz körülmények között tovább mélyítette teológiai ismereteit, és a rácsok mögött szentelte őt pappá Joszif Szlipij metropolita. A legnehezebb körülmények között is lelki vezetője és támasza maradt a többi politikai fogolynak.

Hazatérése után pedagógusként és nevelőként folytatta munkáját, majd az Ukrán Görögkatolikus Egyház újjászületésével nyíltan szolgálta a közösséget, példát mutatva bátorságból, önfeláldozásból és keresztényi szeretetből.

A városi tanács őszinte részvétét fejezi ki a családnak, hozzátartozóknak, az egyházi közösségnek, mindazoknak, akik ismerték és tisztelték Volodimir atyát.

Forrás: Facebook/Beregszászi Városi Tanács