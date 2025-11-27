Elkezdődött Leó pápa első külföldi látogatása

XIV: Leó pápa, a katolikus egyház vezetője csütörtök délelőtt megérkezett Törökországba. Az egyházfőnek tavaszi beiktatása óta ez az első hivatalos külföldi útja, pár nap múlva pedig Libanonban lesz a második.

A Vatikán még október elején jelentette be, hogy XIV. Leó pápa első külföldi úticéljai Törökország és Libanon lesznek.

Az egyházfő terv szerint el is indult csütörtök reggel a római Fiumcino repülőtérről, a Shepherd One hívójelű pápai repülőgéppel, amelyet az olasz ITA Airways légitársaság üzemeltet. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint

XIV. Leo pápa a délelőtt meg is érkezett az ankarai Esenboga nemzetközi repülőtérre.

Ima a Kék mecsetben, szentmise a Volkswagen Arénában – ez lesz a várható program

Mint a Reuters írta, a pápa várhatóan magyar idő szerint 11.30-kor meglátogatja az Anitkabirt, amely a modern Törökország alapítójának, Mustafa Kemal Atatürknek a mauzóleuma.

Ezt követően 12.10-kor részt vesz az elnöki palotában tartandó üdvözlő ceremónián, majd 12.30-kor találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

13.30-kor már a török hatóságok, civil társadalmi csoportok képviselői, illetve diplomaták előtt mond beszédet, 15.20-kor pedig tovább is indult Ankarából Isztambulba.

Az egyházfő külföldi útjának célja, hogy az egység, a remény és a béke jelét vigye Törökországba és Libanonba – írta a látogatásról a Magyar Kurír (Matteo Bruni szentszéki szóvivő a napokban azt hangsúlyozta hogy a vallások közti párbeszéd lesz a két út fókuszában).

Mint a lap emlékeztetett, a központi esemény Iznikben – az ókori Niceában – lesz az I. Niceai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából. Az ökumenikus ünnepségen a pápa és Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka együtt sétálnak a Szent Neofitosz-bazilika ősi romjaihoz.

A Krisztus és a zsinat ikonjai előtt tartott ökumenikus imádság gyertyagyújtással zárul, az egység szimbolikus gesztusaként.

De az utazás alatt lesz ima a Kék mecsetben, szentmise az isztambuli Volkswagen Arénában, cédrusültetés a bejrúti elnöki palota kertjében, valamint ima Szent Charbel sírjánál és a Libanoni Szűz Mária szobra előtt.

Kiemelt kép: a Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa búcsúzik Ankarába tartó útja kezdetén a Róma melletti Fiumicino Repülőtéren 2025. november 27-én. A május óta szolgáló katolikus egyházfő első apostoli útja során Törökországot és Libanont keresi fel (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média/Telenews)

Forrás: hirado.hu