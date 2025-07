Először tartottak szertartást a gyújtogatás óta a palágykomoróci templomban

A július 16-i gyújtogatás és az épület falára felírt, magyarokat gyalázó feliratok megjelenése után a palágykomoróci görögkatolikus templomban először tartottak szertartást.

A kezdetén a megszentségtelenített templom megszentelését Tódor püspök és Péter atya végezte el, majd a Szent Liturgia két nyelven, ószlávul és magyarul hangzott el.

Itt, három ország – Ukrajna, Szlovákia és Magyarország – határainak találkozásánál nagyszerű, egymással békében élő emberek laknak. Ezt a nyugalmat szerette volna valaki megzavarni, azonban a mai szent liturgia bizonyítja, hogy ez nem sikerült. Vannak próbatételek, de ezek erősebbé tesznek bennünket, és megmutathatjuk, hogy tiszteljük egymást – mondta el Tódor püspök.

A templomon még látszanak a garázdaság nyomai.

Péter atya, a helyi görögkatolikus lelkész azt mondta, az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy nem keletkezett nagyobb kár. A tüzet a határőrök időben megfékezték, és nem terjedt tovább a templom belseje felé. Péter atya hozzátette: a templom már megszenvedte a magáét. A szovjetek 40 évre bezárták, és tornateremmé alakították át. Ezt követően is felújították, és a mostani rongálás után is helyre fogják hozni. Továbbá kamerarendszert is telepít a templom udvarára a palágykomoróci, alig száz lelket számláló közösség, mert tudják, hogy a bajban nincsenek egyedül.

