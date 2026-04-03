Én vagyok… – húsvéti dicsőítő délutánt szervezett a KRISZ

Húsvéti ifjúsági dicsőítő találkozót szervezett március 28-án a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ). Az alkalom célja volt a húsvétra való ráhangolódás, a lelki töltekezés Isten Igéje mellett, valamint élő közösség kialakítása a fiatalok számára.

Balázs Antal tiszteletes, a KRISZ elnöke elmondta: a találkozót hagyományosan 13 éven felüli fiataloknak és felnőtteknek szervezik, hogy húsvét előtt közösségben legyenek egymással és Istennel is. A rendezvénynek a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház adott otthont, ahol közel 150 résztvevő dicsőítette a Mindenhatót. A szervezők nem véletlenül választották helyszínül a színház nagytermét, hiszen ebben a környezetben még hitelesebben és drámaibban vissza tudták adni nagypéntek és húsvét jelenetsorait. Az alkalomra Kárpátalja mindhárom egyházmegyéjéből érkeztek fiatalok, de lelkészek is szép számmal vettek részt a találkozón.

Az alkalom az Én vagyok… címet viselte, fő témái pedig Jézus saját magára vonatkozó bibliai tanításai voltak. A délutáni program gondosan felépített elemekből állt: énekes blokkok, vizuális és képi effektek, valamint prédikációk váltották egymást, melyek mind tökéletes egységet és lelki élményt adtak a jelenlévő fiataloknak.

Balázs Antal igei köszöntője után maga is felvezette a nap témáját: Jézus elfogásakor a Gecsemáné kertben az Úr egyetlen „Én vagyok” szavától földre estek a katonák, ami ékes bizonyítéka annak, hogy Jézus szava milyen erős és megrendítő tud lenni. A délután további részében Kardos Ágnes, Bernát Tamás, Balázs Antal és Kacsó Géza lelkészek hirdették Isten igéjét, a zenei szolgálatot a KRISZ Band végezte.

A dicsőítő alkalom szeretetvendégséggel ért véget a Parisel étteremben.

A szervezők köszönetüket fejezik ki a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak a helyszín és a technikai háttér biztosításáért, a Magyar Civil Háló partnerszervezetnek az anyagi támogatásért, valamint a Parisel étteremnek a szeretetvendégség lebonyolításáért.

Horváth Gabriella

Fotók: KRISZ