Engedd, hogy Isten célja felülírja a terveidet

„Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. „

Példabeszédek 19:21

Tudtam, hogy a szüleim csalódottak lesznek. Kora gyerekkorom óta mindketten azt szerették volna, hogy ugyanarra az egyetemre menjek, ahová ők jártak. De miután bejártuk a campusokat, az Úr vágyat adott a szívembe, hogy egy másik iskolát válasszak.



És ez nem akármilyen iskola volt: az egyik olyan, amelyik a szüleim „rivális” egyeteme volt.



A szívem és az eszem is vívódott, de Isten irányította a lépteimet, és a szüleim végül megadták az áldásukat. Még ma is emlékszem, hogy apukám az első tanítási napon felhívott, és emlékeztetett rá: még nem késő átiratkozni. A gondolat átfutott a fejemben, de tudtam, hogy Isten volt az, aki közbeszólt a terveimbe.



Négy csodálatos év után, amikor nagyszerű barátokat szereztem, sőt még a férjemmel is megismerkedtem, visszatekintve már látom, miért terelte Isten más irányba a lépteimet. Évekkel a diploma után apukám felhívott, és azt mondta, örül, hogy végül más utat választottam, mint amit ő elképzelt.



Azt tanultam meg, hogy amikor Isten megszakítja a terveinket, az mindig egy nagyobb cél érdekében történik. A Példabeszédek 19:21 így fogalmaz: „Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. „





Ez az igevers azt mondja, hogy nem csak néhány tervünk van — hanem sok. Nekem is. Listáim, jegyzeteim és feljegyzéseim vannak tele ötletekkel, kipróbálandó dolgokkal, elolvasandó könyvekkel és elérendő célokkal. Néha frusztráló felismerni, hogy egyszerűen nincs elég időm vagy energiám arra, hogy minden tervet megvalósítsak, ami csak megfogalmazódik bennem.



Semmi garancia nincs arra, hogy a terveink tökéletesen valóra válnak. Ezért amikor az ötleteink csak listák maradnak a határidőnaplóban, vagy firkák egy füzetben, megérezhetjük a kudarc fájdalmát.



De mi lenne, ha a félbeszakadt terveinkre nem kudarcként, hanem lehetőségként tekintenénk? Mi lenne, ha Isten azt használná fel, amit mi „meghiúsult tervnek” nevezünk, az Ő nagyobb céljához?



Gondoljunk csak Jézus néhány tanítványára. Máté vámszedő akart lenni. András, Péter, Jakab és János pedig halásznak készült. De egy találkozás Jézussal megszakította ezeket a terveket, egy olyan cél érdekében, amely végül minden néphez eljuttatta az evangéliumot (Máté 9:9; Máté 4:18–22).



A be nem teljesült tervek gyakran Isten nagyobb céljához vezető utak. Amikor Isten céljára figyelünk a saját terveink helyett, felszabadulunk a nyomás alól, amit a tervek ránk tesznek. Elengedjük a kényszert, hogy mindent egyszerre akarjunk megcsinálni, és a frusztrációt is, amikor rájövünk, hogy ez nem lehetséges.



A tervek azok, amiket mi szeretnénk megtenni, de Krisztusban a hivatásunk hatása messze túlmutat a szándékainkon. Akár megvalósulnak a terveink ebben az évben, akár nem, akkor is lehet békességünk, ha tudjuk: még ha a terveink el is buknak, Isten célja akkor is győzedelmeskedik.

Nyitókép: canva.com

virualiskavezonoknek.blogspot.com