Erdő Péter: az életnél is fontosabb, hogy egymást szeretve éljünk

A hit, hogy a földi élettel nincs vége mindennek, bátorságot ad és ráébreszt, hogy az életnél is fontosabb, hogy “egymást szeretve éljünk” – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az MTI-nek karácsony alkalmából.

Erdő Péter kiemelte: a keresztény ember reményének, bizalmának és bátorságának forrása az “emberszerető”, “gyermekké lett” Isten megjelenése a világban.

Isten nemcsak “közénk lépett, hanem magzat, gyermek lett értünk”. Vállalt minden veszélyt, ami egy felnövekvő gyermekre leselkedett – mondta, hozzátéve, Jézus korában is voltak járványok, betegségek, ráadásul jóval kevesebb védekezőeszköz, gyógyszer volt az emberek kezében.



A bíboros hangsúlyozta: “mi, keresztények valóban hisszük, hogy a földi élettel nincs vége mindennek”, és ez a hit bátorságot ad a nehéz időkben is. Természetesen fontos az élet, az ember felelős a saját és mások életéért is, de “az életnél is fontosabb, hogy szépen, egymást szeretve éljünk”.