Értékes pillanatok

„…a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.” Kolossé 4:5

Az újságokban olvastam, hogy egy New York-i galéria árverésre bocsátott egy kisebb Van Gogh festményt, és a tulajdonos abban bízott, hogy tizenkét millió dollárt kaphat érte. De amikor az ajánlatok csupán nyolc millióra emelkedtek, a festmény tulajdonosa úgy döntött, hogy visszavonja azt. Van Gogh valószínűleg újra meghalna, ha élne és látná ezt.

Vannak, akik egy egymillió dolláros festményt, egy Mercedes-Benz autót vagy egy olyan ruhát, amelynek árcédulája meghaladja a hatszáz dollárt, befektetésnek tartanak. De én azt mondom: ha valami nem fér el a poggyászodban, amikor átléped a végtelen kapuját, akkor kérlek, ne nevezd azt tartós kincsnek.

Nem szeretnék gúnyt űzni a dédanyád ezüst étkészletéből, amely már generációk óta a család birtokában van. De azt kérem, hogy egy pillanatra gondolkodj el: minden reggel huszonnégy órát kapsz ingyen. Ha a világ összes pénze a tiéd lenne, akkor sem vásárolhatnál egyetlen percet sem hozzá. Hogyan fogsz tehát bánni ezzel az értékes kincsel? Használnod kell, és soha ne felejtsd el: ha egyszer elpazaroltad, már nem hozhatod vissza.

Egy napon Van Gogh festményei megkopnak, megrepednek, megsérülnek. A Mercedes-Benz újraértékesítési ára csupán néhány száz dollárra csökken. Még az ezüst és az arany is elpusztul. Tehát…

Építsd fel az örök értékeidet! Imádkozz a meg nem tért szomszédodért! Látogass el egy idősotthonba! Kérj bocsánatot attól, akit megbántottál! Az ilyen dolgokat sosem lehet árverésre bocsátani!

„Ha egy egész napon át csendesen és eltökélten átadnánk magunkat Jézusnak és engedelmeskednénk parancsainak, meglepődnénk, milyen sok mindent sűrít bele egyetlen napba.”* — Oswald Chambers

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com