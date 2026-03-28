Felkészülés a Nagyhétre – a szív csendes visszatérése Istenhez

Könnyű úgy belépni egy jelentős időszakba, hogy közben a szívünk nem érkezik meg.

Elismerjük az ünnep súlyát, tudjuk, hogy fontos… mégis gyakran sietve haladunk át rajta.

A Nagyhét azonban nem csupán egy eseménysor a naptárban.

Ez egy szent meghívás.

Arra hív, hogy tudatosan Jézussal járjunk — az örömön, a szenvedésen, az áldozaton át egészen a kereszt és a feltámadás reménységéig.

De mielőtt ebbe belépnénk, Isten valami egészen egyszerűre hív:

A szívünk felkészítésére.

Nem több tevékenységre.

Nem nagyobb teljesítményre.

Hanem visszatérésre.

A Jóel 2:12–13 így szól:

„Térjetek meg hozzám teljes szívvel…”

Ez a hívás nem feltételekhez kötött.

Nem akkor érvényes, amikor már „eléggé jól vagyunk”.

Nem akkor, amikor minden lelassul körülöttünk.

És nem akkor, amikor lelkileg erősebbnek érezzük magunkat.

Hanem most.

Pont ott, ahol vagyunk.

A „teljes szív” nem tökéletességet jelent.

Hanem osztatlan figyelmet.

Őszinte odafordulást.

És készséget arra, hogy elengedjük mindazt, ami elválaszt Istentől.

A szív felkészítése sokszor nem látványos folyamat.

Inkább csendes:

– amikor letesszük a belső terheinket

– amikor lelassítunk a rohanásban

– amikor újra Isten felé fordítjuk a figyelmünket

A Nagyhét valódi mélysége akkor tárul fel, ha teret engedünk Isten munkájának bennünk.

Ha nem csak emlékezünk Jézus áldozatára, hanem engedjük, hogy az személyesen is megérintsen.

Ezért a legfontosabb kérdés talán nem az, hogy mit fogunk tenni ezen a héten.

Hanem az:

Visszatérünk-e?

Ez lehet egy rövid csend a napodban.

Néhány perc zaj nélkül.

Vagy egy egyszerű ima:

„Uram, itt vagyok.”

Isten nem a tökéletes pillanatban vár.

Hanem a visszatérés pillanatában találkozik velünk.

Mélybenéző kérdések:

Van-e valami a szívemben, ami mostanában eltávolított Istentől?

Mit jelentene számomra ezen a héten tudatosan „visszatérni” Hozzá?

Hol kell helyet készítenem a szívemben, mielőtt elkezdődik a Nagyhét?

Uram, ahogy közeledik a Nagyhét, nem szeretnék elsietni a lényeg mellett.

Gyengéden vond vissza a szívemet Hozzád.

Mutasd meg, mit kell letennem, és segíts, hogy teljes szívvel térjek vissza Hozzád – nem tökéletesen, hanem őszintén.

Készítsd fel a szívemet, hogy Veled járjak, hogy tisztábban lássalak, és mélyebben befogadjam szeretetedet.

Ámen.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com