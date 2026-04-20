Ferenc pápa halálának első évfordulójára készül a Vatikán és Róma, a katolikus egyházfőről dokumentumfilmet mutatnak be – közölte a szentszéki média hétfőn.

A Vatikánban és a pápa sírját őrző Santa Maria Maggiore-bazilikában is megemlékeznek Ferenc pápa tavaly április 21-én bekövetkezett haláláról. A vatikáni médiafelületeken kedd reggeltől lesz látható a Ferenc pápa életéről összeállított dokumentumfilm, amely pápasága főbb mozzanatait kíséri végig, hangsúlyt fektetve a perifériákon élők iránti figyelmére – írta a Vatikán News.

A tavaly elhunyt egyházfőért kedd délután öt órától rózsafüzérimát mondanak, majd hat órától misét mutatnak be a Santa Maria Maggiore-bazilikában. A misét többek között Roland Makrickas bíboros, a bazilika főpapja celebrálja.

A szertartás keretében emléktáblát avatnak fel a bazilika úgynevezett Salus Populi Romani kápolnájában, ahova Ferenc pápa külföldi útjai előtt és után, valamint más alkalmakkor is elment imádkozni. A tábla felirata szerint Ferenc pápa százhuszonhatszor imádkozott a kápolnában, ahol Róma legnagyobb tisztelettel övezett Mária-kegyképe található, amely a város lakosságát oltalmazza. A misét a vatikáni média egyenesben közvetíti.

Buenos Aires érsekét, Jorge Mario Bergogliót 2013. március 13-án választották meg az egyház 266. vezetőjének. Az első dél-amerikai, az első jezsuita pápa volt, aki elsőként választotta a Ferenc nevet.

Tavaly február 14-étől március 23-áig a Gemelli-klinikán kezelték. A hívők tavaly húsvét vasárnap látták utoljára a Szent Péter-bazilika lodzsáján, amikor beszédét más olvasta fel helyette, de pápa autóval még egyszer körbejárta a hívőkkel teli teret.

A Vatikán közlése szerint halála április 21-én reggel hét óta harmincöt perckor következett be. Búcsúztatása április 26-án volt a Szent Péter téren, ahonnan végakarata szerint a Santa Maria Maggiore-bazilikába szállították át. Egyszerű fehér sírja a Salus Populi Romani-kápolna közelében áll, felirata: Franciscus. A sír zarándokhellyé vált.

(Nyitókép: 2025. április 21-én elhunyt Ferenc pápa egy korábbi felvételen