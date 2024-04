Ferenc pápa ismét békét sürgetett a világban

Ferenc pápa húsvéthétfői Szent Péter téri beszédében azért imádkozott, hogy Krisztus békéje eljusson a Földnek azon pontjaira is, ahol háborútól, éhínségtől, elnyomástól szenvednek az emberek.

Az egyházfő a Mennyek királynője-imádság után beszélt. Egyúttal köszönetet mondott azokért a húsvéti üdvözletekért, amelyeket a világ minden részéből kapott magánszemélyektől, családoktól, közösségektől.

Ferenc pápa ezzel lezárta az ünnepi szertartások sorát, amelyeket személyesen vezetett törékeny egészségi állapota ellenére. Egyedül nagypéntek este nem vett részt a keresztúton a Colosseumnál.

Húsvéthétfőn is érvényben voltak a kiemelt biztonsági intézkedések a Vatikánban és Rómában. Rendkívüli készültségre volt szükség Nápolyban is, ahol a helyiek és a látogatók valósággal ellepték az utcákat: megtelt Pompeji és a szicíliai Palermo tengerpartja is, ahol a hőmérséklet elérte a 30 Celsius-fokot. Hagyomány szerint az olaszok húsvéthétfőt kirándulással, városnézéssel töltik.

Ezzel szemben a lombardiai Livigno síparadicsomban 24 óra alatt hatvan centiméternyi hó esett, amit erős viharok kísértek. A helyi polgármester felszólította a lakosokat és a turistákat, hogy ne hagyják el otthonukat vagy szállodájukat. A Dolomitokban található Marmolada szintén hóval borított csúcsait Afrikából érkező homokvihar színezte meg.

