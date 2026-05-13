Görögkatolikus kerületi hittanversenyt tartottak Salánkon

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet és a Salánki Görögkatolikus Egyházközség rendezésében hittanversenyt tartottak Salánkon május 9-én a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület magyar ajkú hittanosai számára.

A minden évben megrendezett kerületi hittanverseny helyszínét a salánki iskola biztosította, valamint a 23 egyházközségből érkező mintegy 150 gyermek ellátásáról a helyi egyházközség gondoskodott.

A szervezők korosztályuk szerint négyfős csoportokra – kis (5–6. osztály), közép (8–9. osztály) és nagy (10–11. osztály) – bontották a versenyzőket, akik először írásbeli, majd szóbeli vetélkedőn mutatták meg felkészültségüket.

A megmérettetés témája ezúttal a családnak a Bibliában való megjelenése volt, mégpedig annak apropójául, hogy a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke, Tódor Macapula 2026-ot a család évének nyilvánította.

A feladványokat – melyek között volt keresztrejtvény, igaz/hamis feladvány, szókereső, villámkérdés stb. – Horváth Volf Mónika veszprémvarsányi hitoktató és Mórotz Réka Rebeka bakonyszentlászlói evangélikus lelkész állította össze.

Miután a gyermekek teljesítették a versenyt, Csirpák József salánki görögkatolikus áldozópap vezetésével megtekintették a település nevezetességeit, valamint az egyházközség jóvoltából megebédeltek.

Eközben megszületett a hittanverseny eredménye is.

Ebben az esztendőben az alábbiak szerint alakultak a helyezések:

Kis korosztály: Karácsfalva-Tiszakeresztúr csapata nyerte el az első helyet, másodikok lettek a batáriak, míg harmadik díjjal térhettek haza a nagybégányi hittanosok.

Középső korosztály: Első helyezést ért el Tiszacsoma csapata, Batár hittanosai másodikok, a palágykomoróciak harmadikok lettek.

Nagy korosztály: Csepe hittanosai vitték haza az első díjat, másodikként végeztek a makkosjánosi hittanosok, míg harmadik helyezést értek el a péterfalvi gyerekek.

Az első helyen végzett hittanosok a korábbi évek hagyománya szerint egy-egy vándorikont vihettek haza, mely a következő versenyig maradhat náluk. Az az egyházközségi csoport, amely három egymást követő évben megnyeri a hittanversenyt, végleg megtarthatja az ikont.

Emellett valamennyi résztvevő ajándékban részesült a salánki egyházközség és a Szent Panteleimon Görögkatolikus Karitász jóvoltából.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma