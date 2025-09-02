Változik a Hiszekegy szövege a görögkatolikusoknál

A görögkatolikus egyház 2025. szeptember 1-től visszatér a Hiszekegy eredeti, az I. és II. egyetemes zsinaton megfogalmazott szövegéhez. Ez a döntés a Hierarchák Tanácsának határozata – olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján.

Az alábbi két változással térnek vissza a hitvallás eredeti szövegéhez:

1. A „Filioque” betoldás elhagyása

A Szentlélekről szóló részbe a nyugati kereszténység a VI. században illesztette be a „Filioque” szót („…az Atyától és a Fiútól származik”), hogy jobban hangsúlyozza a Fiú istenségét az egyre jobban terjedő ariánus eretnekséggel szemben. Azonban ez a kiegészítés nem szerepelt az eredeti, 381-ben elfogadott hitvallásban.

Az utóbbi évtizedekben pápák és ortodox pátriárkák közösen is az eredeti szöveget imádkozták. A Vatikán teológiai bizottságai többször is megerősítették, hogy a Konstantinápolyban megfogalmazott szöveg az egész egyház „egyetlen közös hitének” kifejezése, ezért szeptembertől így imádkozzák: „hiszek a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, aki az Atyától származik.”

2. Az „egylényegű” kifejezés visszaállítása

A hitvallás Jézus Krisztusra vonatkozó része eddig így szólt magyarul: „…ki az Atyával egyvalóságú, ki által mindenek lettek”. Ez a fordítás azonban pontatlan. Az eredeti görög és latin kifejezés helyes fordítása: egylényegű. A római katolikusok is ezt a szót használják.

A Hierarchák Tanácsának döntése alapján 2025. szeptember 1-től minden templomban és közösségi alkalmon az eredeti, helyreigazított szöveget fogjuk imádkozni. Ennek érdekében minden parókiára és intézménybe imakönyv méretű segédlapok kerülnek, amelyek tartalmazzák a hitvallás helyes szövegét.

Forrás: hd.gorogkatolikus.hu

Nyitókép: Dreamstime