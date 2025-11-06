Kilenc éve hunyt el Gulácsy Lajos

Kilenc éve ezen a napon hunyt el Gulácsy Lajos, nyugalmazott kárpátaljai református püspök.

Gulácsy Lajos 1925. január 8-án született Tivadarfalván, nyolctagú vasutas család hetedik gyermekeként. Középiskolai tanulmányai végeztével a budapesti Mátyásföldi Repülőgyárban dolgozott műszaki tisztviselőként. A második világháború után – saját bevallása szerint – úgy látta, vége mindennek. Hamarosan szembesült a kárpátaljai magyar és német nemzetiségűek deportálásának tényével, ezért Debrecenbe szökött, hogy elkerülje azt.

Hazatérve Kárpátaljára rövidesen megtért, és maga is beállt az ébredést munkáló lelkészek közé. Lelkipásztori munkáját a hatóságok rossz szemmel nézték: 1949. március 19-én hatodmagával perbe fogták és elítélték. Hét évet töltött Kazahsztánban, lágerben.

Mélységből a magasba című önéletrajzi könyvében így vall erről az időszakról:

„Elítéltek, és csak 1956. május 15-én jöttem haza. Mindnyájan hazajöttünk. Nehéz körülmények között megtapasztaltuk az Úr oltalmát. A fogságban töltött idő életem legtartalmasabb ideje volt. Ott volt a helyünk, mert ott volt leginkább szükség az evangélium megtartó erejére, annak hirdetésére. Mondhatom, hogy a hét szűk és a hét bő esztendő volt az együttvéve.”

Hazatérése után sem hagyott fel a szolgálattal: elvégezte a református egyház lelkipásztorképzését.

1987 júniusától püspöki tanácsos, 1987. november 15-től Bereg megye esperese, 1991. április 4-től egyházkerületi főjegyző volt. 1994. május 13-án választották püspökké.

Püspöksége idején létrehozták a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Diakóniai Központját, gyermekotthonokat, több cigánytemplomot, református líceumokat indítottak. Gulácsy Lajos jelentős szerepet vállalt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (ma már egyetem) megalapításában is.

Nyugalmazott éveiben is igyekezett minden lehetőséget megragadni Isten igéjének hirdetésére. Haláláig a KRE beregszászi idősek otthonában végzett igei szolgálatot.

Életét és munkásságát 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2012-ben Külhoni Magyarságért díjjal ismerték el. 2013-ban Munkács város díszpolgárává avatták. 2015-ben Gulácsy Lajos volt a Rákóczi-főiskola által alapított Rákóczi-díj kárpátaljai díjazottja.

2017-ben emlékparkot avattak tiszteletére Munkácson.

Nyitókép forrása: kme.org.ua

