Elhunyt Filaret pátriárka
Március 20-án, életének 98 évében elhunyt Filaret, az Ukrán Ortodox Egyház kijevi patriarchátusának korábbi vezetője.
Halálhírét Epifanyij pátriárka jelentette be.
„Filaret pátriárka szíve 98 éves korában megszűnt dobogni. De emléke imáinkban örökké fennmarad az autokefál Ukrán Ortodox Egyházban. Az eltávozott pátriárka emléke legyen fényes és örök, lelke pedig örvendezzen a mennyben a gyümölcsöknek, melyeket munkája itt a földön termett és teremni fog”
– írta Epifanyij.
