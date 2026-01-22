Helyed van Isten asztalánál

„Ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az ÚR!” (Zsoltárok 34:9a)

„Hé, vegyél magadnak sült krumplit!”

Ha minden alkalommal kaptam volna egy dollárt, amikor apukám gyerekkoromban viccesen ezt mondta, ma valószínűleg már meg tudnám venni a McDonald’s-ot.

Ez egy visszatérő poén volt, egyfajta vacsora melletti „lopakodós játék”, ahol senki sem vezette a pontszámot, de mindketten nevettünk, amikor tetten értek — vörösen, ketchuppal csöpögő ujjakkal a boxülés fölött. Mit ért volna egy Happy Meal azok nélkül az extra sült krumplik nélkül, amelyeket apu tálcájáról csentem el, miközben ő épp az italát töltötte újra? És vajon tényleg lopás volt, ha közben rám kacsintott, amikor meglátta, hogy a sót nyalogatom le az ujjaimról? Valahogy még édesebbnek tűnt így.

Ma ezek a sült krumplik a 34. zsoltárra emlékeztetnek, arra a himnuszra, amelyet Dávid egy különös étkezés után írt. Menekült Saul király elől, aki az életére tört, városról városra vándorolva, biztonságos menedéket és időt keresve a további lépések megtervezéséhez. Az 1Sámuel 21 szerint Nób városában állt meg élelemért, de az egyetlen étel, amit talált, a szent kenyér volt — az a kenyér, amelyet épp akkor vettek le a templomi szolgálatról. Izrael papjai között ezt a kenyeret nem tartották olyan ételnek, amelyet egyszerű emberek fogyaszthatnak.

Dávid mégis bátran beleharapott. És úgy ment tovább, hogy ezt énekelte:

„Ízleljétek és lássátok, hogy jó az ÚR!” (Zsoltárok 34:9)

Hogyan lehetséges ez? Nem szegte meg Dávid a szabályokat? Miért nem azt mondta: „Ízleljétek meg, milyen rossz a bűn”, ahogy Ádám és Éva tapasztalta, amikor ettek a tiltott gyümölcsből az Éden kertjében?

Azért, mert Isten nem kifejezetten tiltotta meg a szent kenyér fogyasztását. A 3Mózes 24:9-ben szentnek és elkülönítettnek nyilvánította, de ugyanaz az Isten, aki tiszteletet kér az embertől, az ember szükségeivel is számol. És Dávidhoz hasonlóan mi is „ízlelhetjük és láthatjuk, hogy jó az ÚR” (Zsolt 34:9), amikor megértjük ezt az alapvető igazságot Isten jelleméről.

Sokszor annyira arra összpontosítunk, amit Isten tiltásainak gondolunk, hogy szem elől tévesztjük az Ő gondoskodását. Ez történt Ádámmal és Évával is, amikor a Sátán megkísértette őket az Éden kertjében. Elkezdték Istent kegyetlen, megvonó Atyának látni, és ez oda vezetett, hogy a bűnt és a halált „kóstolták meg”.

Dávid azonban emlékezett arra, mit mondott Isten valójában, és arra is, kicsoda Ő valójában. Így végül a száját dicséret töltötte meg. Dávid mert hinni abban, hogy Isten táplálni akarja őt. Leült az asztalhoz — nem engedetlenségből „csípett le egy falatot”, hanem azért, hogy lakomázzon egy bőkezű Atyával, aki jól táplálja a családját.

Talán te is féltél már odavinni az éhségedet Istenhez. Féltél túl sokat kérni, túl sokra vágyni. Attól tartottál, hogy Isten rossz szemmel nézi a szükségeidet, vagy éhesen hagy. De barátom, Istent nem zavarja az éhséged — van helyed az asztalánál. Arra hív, hogy benne legyél jóllakott és megelégedett.

Nyitókép: pexels.com

virtualiskavezonoknek.blogspot.com