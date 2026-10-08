Kárpát-medencei Passió-találkozót tartanak Csíksomlyón

Első alkalommal szervezik meg a hétvégén a Kárpát-medencei Passió-találkozót Csíksomlyón. A csütörtökön kezdődő négynapos program célja, hogy a passiójátékok közösségei megismerjék egymást és kapcsolatot építsenek ki.

A Csíksomlyói Passió Alapítvány által szervezett, hagyományteremtő szándékkal megtartott találkozónak a csíksomlyói kegytemplom közelében található Fodor-ház ad otthont. Erre a szervezők korábbi tájékoztatása szerint több erdélyi és magyarországi passiócsoport mellett ausztriai és németországi csoportok képviselőit is várják.

A találkozó apropóját a Csíksomlyói Passió felelevenítésének 30. évfordulója adja. A csíksomlyói passiójátszás hagyománya az 1700-as évekig nyúlik vissza. Az évszázados hagyományt 30 éve zenés-táncos formában újították fel, melyet évente kétszer előadnak a kegytemplom előtti téren és a csíksomlyói búcsúnak is otthont adó hegynyeregben. A találkozó résztvevői ezt az előadást is megtekinthetik.

A Csíksomlyói Passió Európa legkeletibb helyszíneként 1997-ben bekapcsolódott a több mint 80 passiójátszó közösséget összefogó nemzetközi hálózatba, az Európassióba. A találkozón várhatóan a szervezet képviselői is jelen lesznek.

A találkozó csütörtökön este köszöntőkkel és imával kezdődik. A résztvevők másnap bemutatkoznak és szakrális sétán vesznek részt a Kis-Somlyó hegyén. Az évfordulóra emlékeztetve szombaton bemutatják a Passió 30 – Emlékek és állomások a Csíksomlyói Passió történetéből című kiadványt, majd 17 órától passiójáték lesz a kegytemplom udvarán. A produkció különlegessége, hogy a 30 évvel ezelőtt fiatalként játszó szereplők most családjaikkal együtt vesznek benne részt. A napot szentmise zárja.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Máriapócs Nemzeti Kegyhely

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