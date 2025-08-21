Hittantábort szervezett a Beregi Református Egyházmegye

Harmadik alkalommal szervezte meg hittantáborát a Beregi Református Egyházmegye, melyet idén is a Magyar Református Szeretetszolgálattal közösen rendeztek meg. A táborba elsősorban olyan 9–12 év közötti gyerekek jelentkezését várták, akiknek a nyár folyamán nem volt lehetőségük nyaralni vagy más táborban részt venni. A közel ötvenfős tábornak a Nagyberegi Református Líceum adott otthont.

Fodó Anett, a tábor főszervezője elmondta, a hét folyamán Pál apostol életútját mutatták be a gyerekeknek, mindennap az apostol egy-egy életszakasza által mutatták be Isten szeretetét és gondviselését.

Az igei előadások és áhítatok mellett vidám szabadidős tevékenységek várták a gyerekeket: sportprogramok, fürdőzés és úszás is szerepelt a programban. Nagy élmény volt a csomai Árpád Vezér Látogatóközpont és Lovardában tett látogatás, ahol a gyerekek íjászkodtak, lovagoltak, játszottak. A tábor szervezői igyekeztek érdekes programokkal színesíteni a tábori napokat. Volt kincskeresés, kerti mozizás, közös csillaghullásnézés, de a napirendben helyet kaptak az élménypedagógiai és mentálhigiénés játékok is.

A gyerekek testileg-lelkileg feltöltődve, rengeteg élménnyel és új barátokkal gazdagodva tértek haza a táborból.

Horváth Gabriella

Kárpátalja.ma