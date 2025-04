Ima az ébredésért

Mindenható, újjáteremtő Istenünk!

Te vagy az, Aki tökéletesen ismersz minket, Aki teljes egészében látsz bennünket és a szívünket. Talán örömmel jövünk eléd, mert megtapasztaltuk már azt az ébredést, amit csak Te tudsz adni. Talán reményvesztett a szívünk, mert nem hiszünk abban, hogy lehet ébredés, nem hiszünk a Te hatalmadban. És talán bűntudat is van a lelkünkben azok miatt a lehetőségek miatt, amiket elszalasztottunk, elpazaroltunk, pedig lehet, hogy ébredéshez vezethettek volna. Megvalljuk Neked, hogy van, amikor kiüresedik az életünk, a Veled való kapcsolatunk. Van, hogy annyira nehéznek tűnik a Hozzád való ragaszkodás, a Melletted döntés. Van, hogy nem is hiszünk abban, hogy a saját vagy akár az egyházunk élete változhat. Tudjuk Istenünk, hogy ezzel csak magunkat fosztjuk meg attól a csodától, attól a látástól, amit melletted tapasztalhatunk. Tudjuk azt is, hogy az emberi próbálkozásaink Nélküled erőtlenek, feleslegesek, nem érik el a céljukat. Bocsáss meg nekünk, ha mégis beleesünk abba a tévedésbe, hogy ezek működhetnek! És ugyanígy kérünk, bocsáss meg nekünk azért a sok félreértelmezésért, tévútért, hitetlenségért, amit a Te hatalmaddal, megújító munkáddal kapcsolatban gondolunk! Nem mindig vagyunk jó szolgáid. Sok a saját mulasztásunk, és ezekért is bocsánatot kérünk.

Hisszük azt, hogy Te egy megbocsátó, újat kezdő, új esélyt adó Isten vagy. Hisszük azt is, hogy számodra nincs lehetetlen. Ezzel a hittel imádkozunk most ébredésért. Urunk, hálás a szívünk, amikor egy-egy ember életében – vagy akár a saját életünkben – megtapasztalhatjuk az ébredést és az abból fakadó megújulást. Köszönjük ezt Neked. Imádkozunk a Te megújító munkádért a saját, a gyülekezeteink, a közösségeink és az egyházunk életében is. Hisszük, hogy Te, Aki annyi esélyt adtál a bűneik ellenére a népednek a Szentírásban, nekünk is új esélyt, új kezdetet tudsz adni a Te Fiad, Jézus Krisztus által.

Szentháromság Isten, kérünk, munkálkodj bennünk, munkálkodj az életünkben! Hisszük és hálásak vagyunk azért, hogy Te meghallgatsz minket. De arra is kérünk, segíts majd jól élni ezzel az ébredéssel, megújulással, új kezdettel, amit Te adsz. Urunk, nem a magunk érdeméért, hanem csakis a Te szeretett Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket!

Ámen.

Rózsa-Gönczy Anna

Forrás: teso.blog