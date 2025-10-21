A békéért és Ukrajna jövőjéért imádkoztak Ungváron

Közös imára gyűltek össze október 21-én Ungváron különböző felekezetek és vallási közösségek képviselői, hogy a békéért, Ukrajna sorsáért és a hazáért harcoló katonákért imádkozzanak. Erről Miroszlav Bileckij kormányzó számolt be a közösségi oldalán.

A hagyományos kárpátaljai imareggelin nemcsak ukrán, hanem külföldi egyházi vezetők, politikusok, katonák, önkéntesek, diplomaták és a megyei vezetés tagjai is részt vettek.

A rendezvényen a résztvevők a hitről, a szabadságról, a felelősségről és a közös ima erejéről beszélgettek – különösen ezekben a nehéz időkben, amikor Ukrajna jövője és szabadsága forog kockán. A találkozó az egység, a lelki megújulás és a nemzetközi szolidaritás jelképe lett.

– Mindannyiunknak megvan a maga küldetése, de a szabadság és az igazságos béke iránti vágy közös bennünk

– fogalmazott Bileckij. Hozzátette, hogy az esemény célja nem csupán az imádság, hanem a párbeszéd a hit, a szabadság, a felelősség és a közös ima ereje körül.

Bileckij külön kiemelte Kárpátalja szerepét, mint határ menti régiót, amely a háború első napjaitól kezdve menedéket adott több százezer belső menekültnek. „A vallási közösségek és egyházak megnyitották templomaikat és szívüket azok előtt, akik elveszítették otthonukat. Segítséget, menedéket és lelki támaszt nyújtottak mindenkinek” – hangsúlyozta.

A tisztségviselő köszönetet mondott a papoknak és lelkészeknek, akik folyamatos imáikkal támogatják a katonákat, valamint háláját fejezte ki a fegyveres erők tagjainak.

Kárpátalja.ma