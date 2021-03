„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” (1Kor 3,16)

Emberek között járva-kelve, szemlélve ezt a mai nyüzsgő, gyors, pezsgő világot és benne az embert néha az az érzésem támad, hogy sokszor nem is tudjuk, hogy kik is vagyunk mi valójában. Nem tudjátok? – kérdezi a Szentírás igéin keresztül az Isten tőlünk. Nem tudjátok, hogy igazából kik is vagytok? Nem tudjátok, hogy magasabb rendű életre vagytok elválasztva? Nem csupán arra, hogy éljetek és létezzetek, és ezt egyre magasabb színvonalon, egyre jobb körülmények között tegyétek. Az emberi életnek küldetése van. Mégpedig nem is akármilyen.

„…ti Isten temploma vagytok…” Gondolkodj el ezen, kedves Olvasó! Az életed küldetése az, hogy megmutasd: az ember léte nem pusztán evés és ivás, nem létfenntartás, hanem Istennek a hordozása, az Ő fényének és dicsőségének a kiárasztása erre a világra, az Úr meglétének a hirdetése. És ha a mindenható Isten nagyságának, szentségének és hatalmának a jelzőfényei vagyunk ebben a világban, akkor ennek megfelelően kell az életünket is berendeznünk. Az Isten templomába nem lehet értéktelen dolgokat behurcolni, nem lehet szentségtelen dolgokkal telehordani, mert akkor az életed épülete egy istállóhoz fog egyre jobban hasonlítani.

Isten megannyi csodálatos, értékes, maradandó és áldást hordozó ajándékát lehetne életed templomába bevinni a sok bóvli, hamisítvány és értéktelen dolog helyett. Olyan szomorú azt látni, hogy milyen sokan meg sem nézik, mit engednek be ebbe az élettemplomba. Pedig lehetne válogatni, az értékeset keresni, az isteni jóval megtölteni. Keressük tehát azt, ami „onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása” (Jak 1,17).

Meglátod annak a gazdagságát, amit ez a drága változás hozhat az életedbe. Ámen.

Tóth László

Forrás: teso.blog