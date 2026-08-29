Amikor túlterhelt vagy, járj Istennel

„Noé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Istennel járt Noé.” (1Mózes 6:9)

Ahogy a gondtalan nyári napok lassan átadják a helyüket az iskolakezdés mozgalmas időszakának, újra érzem magamon a jól ismert feszültséget. Kezdem átlátni a ránk váró feladatok hegyét: engedélykérő lapok, órarendek, tájékoztatók, sportprogramok és még annyi minden. Most két lányunk új középiskolában kezdi a tanévet, a harmadik pedig egyetemista lett. Rengeteg minden szeretne helyet kapni az időnkben és a figyelmünkben.

Ilyenkor újra meg kell tanulnunk felismerni, hogy mire mondjunk igent, és mire mondjunk nemet. Vajon melyek azok a lehetőségek, amelyekre Isten hív bennünket, és melyek azok, amelyekre most egyszerűen nemet kell mondanunk?

A nyáron sokat sétáltam a környékünkön, és közben Istentől kértem bölcsességet. Arról beszélgettem vele, hogy mire mondjunk igent vagy nemet, és milyen vállalásokat érdemes megtartanunk családként ebben az új időszakban.

A Bibliában sok olyan embert találunk, aki Istentől kért bölcsességet és útmutatást. Noéról például ezt olvassuk:

„Noé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Istennel járt Noé.” (1Mózes 6:9)

Szeretem elképzelni Noét, ahogy nap mint nap sétál Istennel. Talán egy közeli ösvényen, buja páfrányok között, a csillogó vízpart mellett.

A Szentírás szerint Noé meghallotta Isten szavát (1Mózes 6:13–21), majd engedelmeskedett neki (1Mózes 6:22). Isten gondoskodott róla és megőrizte őt (1Mózes 7:7). Noé pedig várt Istenre (1Mózes 8:10–12). És ez mindent megváltoztatott.

A járás nem rohanás. Egy nyugodt, egyenletes tempót jelent. Nincs kapkodás, nincs ideges sietség.

Lelki értelemben Istennel járni is valami hasonlót jelent: vele maradni, figyelni rá, engedelmeskedni neki, és lépésről lépésre követni, amerre vezet.

Noé pontosan ezt tette.

Isten nagyon konkrét feladatot bízott rá: építsen egy hatalmas bárkát. Egy olyan embernek adta ezt a megbízást, aki szárazföldön állt, mégis azt mondta neki, hogy özönvizet fog küldeni a földre.

Noé pedig megtette, amit Isten kért tőle.

El tudom képzelni, mennyire különösnek tűnhetett mindez. Mégis, Noé nem próbálta megérteni előre az egész tervet. Egyszerűen megtette a következő lépést.

Noé sem volt tökéletes, mégis sokat tanulhatunk tőle arról, hogyan nyerhetünk bölcsességet és tisztánlátást.

Lehet, hogy a körülményeink egészen mások, de az alapelv ma is ugyanaz: ha Istennel járunk, figyelünk a hangjára, és engedelmeskedünk neki, amikor arra hív, hogy elinduljunk, akkor bízhatunk benne, hogy gondoskodni fog rólunk és meg fog őrizni bennünket.

Néha azonban mi akarjuk megtervezni és megépíteni a saját „bárkánkat”. Előreszaladunk, mert már pontosan tudni szeretnénk, hogyan alakul majd minden. Máskor pedig a bizonytalanságunk miatt lemaradunk, és nem tesszük meg azt a lépést, amelyre Isten hív.

Mindkettő kimerítő lehet.

Néha azért kell nemet mondanunk egy-egy lehetőségre, hogy legyen időnk és terünk arra, amire Isten valóban elhívott bennünket. Máskor pedig azért mondunk nemet, mert szükségünk van a pihenésre. És az is előfordulhat, hogy Isten később újra elénk hozza ugyanazt a lehetőséget.

Nem minden „nem” végleges. Néha egyszerűen csak azt jelenti: „most még nem.”

Ahogy az ősz közeledik, olyan érzésem van, mintha Isten egy frissen leszakított olajágat hozó galambhoz hasonlóan minket is visszahívna a szárazföldre – egy békésebb, zöldellő helyre.

Nem arra hív, hogy mindent egyszerre oldjunk meg.

Arra hív, hogy vele járjunk. Egy lépéssel egyszerre. Az ő tempójában.

Mindannyiunkat arra hív, hogy bátran kövessük őt ebben az új időszakban.

És talán éppen ez lehet az egyik legerősebb ellenszere a kiégésnek és a túlterheltségnek.

Forrás: Csendes percek Istennel – Virtuális kávézó nőknek

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