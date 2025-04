„Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” (Ézs 6,8)

Életünk során sokszor elbizonytalanodunk, és hajlamosak vagyunk túlgondolni bizonyos dolgokat. Előfordul ez egy kisebb döntés során, de elbizonytalanodhatunk életünk fontos kérdéseiben, döntéseiben is. Vannak kivételek? Vannak, akik mindig biztosak a döntésükben? Nem tudom. Az bizonyos, hogy én nem tartozom közéjük. Amikor tőlem kérdezte az Isten ugyanazt, amit Ézsaiástól: „Kit küldjek, ki lesz a követünk (Kárpátalján)?”, én messzemenően nem azt válaszoltam: itt vagyok, engem küldj. Sőt, inkább az volt bennem: Te tudod Uram, biztos ne engem. Megjegyzem, most Nevetlenfaluban írom ezt a cikket. Eltelt 3 és fél év, és ma már máshogyan válaszolnék. Milyen jó, hogy az Isten tudta ezt. És akkor is tudja, amikor éppen újra valamiben bizonytalan vagyok Vele kapcsolatban.

Gyakran szoktuk hangoztatni, hogy a Megváltó Krisztus mindenben hasonlatos volt hozzánk, kivéve a bűnt. Mégis úgy gondolom, hogy Krisztus nem egy bizonytalan típus volt. Szinte látom magam előtt, amikor az Isten azon gondolkodik, hogy mit is kezdjen velünk, bűnös emberekkel, ki is lenne a megoldás, Jézus szinte kiabálja, hogy: itt vagyok, engem küldj. S az Úr megteszi. Miért? Azért, hogy amikor eljön a te időd, és elhangzik a kérdés, te is bátran, mindenféle bizonytalanság nélkül, szinte kiabálva válaszolj: Uram, hát itt vagyok, engem küldj!

Húsvét van. A legnagyobb csoda, a legnagyobb váltságdíj, a legnagyobb szeretet és a legnagyobb kegyelem ünnepe. Kedves Olvasó, te magadénak tudhatod Krisztus által mindezeket? Te magadénak tudhatod az egyetlen biztos dolgot ebben a bizonytalan világban, az Isten megváltását? Te magadénak tudhatod Krisztus mindennapos kegyelmét? Te átélted már azt a bizonyos életed húsvétját?

Ha igen, akkor már bátran jelentkezhetsz te is az Úrnál „önkénteskedni”. Ha viszont nem, akkor figyelj Rá jobban, mint eddig, mert téged is szólít. Neked is kínálja a lehetőséget, hogy ehhez a mennyei, bátor csapathoz tartozhass. Érted is odaadta Fiát. Krisztus érted is meghalt.

Kedves Tesó! Nem tudom hogyan éled meg ezt a húsvétot. Nem tudom, hogy egyáltalán megéled vagy csak túléled. Akárhogy is legyen, van Valaki, aki szólít, Aki kérdez, Aki a válaszodra vár. Mit mondasz Neki?

Hájas-Gáspár Orsolya

Forrás: teso.blog