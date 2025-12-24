A világ Megváltója olyan helyre érkezett, ahová bárki beléphetett. Nem volt tökéletes, nem volt illatos, nem volt díszes. De nyitva volt. Isten nem palotát választott, hanem egy állatoknak szánt vályút. Mintha azt mondaná: „Nem fényűzést keresek, hanem egy nyitott szívet.”.

Az adventi időszak sokszor inkább kusza, mint rendezett. Több a kérdés, mint a válasz. De Isten pont ilyen helyre szeret érkezni. Nem a kész, hibátlan emberhez, hanem ahhoz, aki megengedi, hogy belépjen.

Van hely a szívedben, az idődben, a döntéseidben?

Van hely a csendnek a zajaid között? Isten akaratának a terveid között? A bizalomnak a félelmeid mögött?

Adj teret a szívedben, ahol Krisztus megszülethet! Nem kell tökéletes díszlet – csak készség. Ahol a Megváltó megszületik, ott a legegyszerűbb élethelyzet is szentséggel telik meg.

Ne várd, hogy majd egyszer csak ürül hely Jézusnak – magától. Nem, azt neked kell megteremtened! Készíts Neki helyet! A gondolataidban. A döntéseidben. A fáradtságodon túl.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jel 3,20)

Olasz Tímea

Forrás: TeSó blog