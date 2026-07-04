Jézus Szíve hittantábor Beregszászban

Gyerekzsivajjal telt meg a Beregszászi Római Katolikus templom udvara június 29-én reggel, ugyanis megérkeztek az idei hittantábor lelkes kis résztvevői.

A szervezők sok érdekességgel, szórakozási lehetőséggel készültek, de mindemellett nem feledkeztek meg az imádság, az elcsendesülés és az Istennel való kapcsolat elmélyítésének fontosságáról sem. A hittantábor hetének idei témáját a Jézus Szíve Éve adta. Mivel egész évben Jézus Szívére fókuszálunk, ezért a táborban a gyerekek figyelmét is erre irányították. A hitoktatók minden nap Jézus Szívének egy-egy tulajdonságáról meséltek: Jézus, aki szeret, Jézus, aki gyógyít, Jézus, aki gondoskodik, Jézus, aki védelmez, Jézus, aki együttérez … A beszélgetések mellett a gyerekek Jézus Szívéről szóló énekeket is tanultak.

Az első napon a gyülekező és az ismerkedési játékok után szentmisén vettek részt a gyerekek, mivel aznap volt Szent Péter és Pál apostol főünnepe.

A keddi nap szintén szentmisével kezdődött, ami után Molnár János atya, beregszászi esperes-plébános beszélgetett a gyerekekkel, és Jézus Szívének témájához vitte közelebb őket.

A szerdai nap meglepetése a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat játszóbusza volt, akik sok érdekességgel és szórakozással lepték meg a kicsiket. A legjobban a vizes játékok tetszettek a hittanosoknak, hiszen enyhítette a kánikula okozta kellemetlenségeket.

Minden hittantáborban van egy kirándulós nap, most sem volt ez másképp. Csütörtökön a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba látogattak el a gyerekek, ahol számtalan élmény várta őket: íjászat, lovaglás, játékok, honismereti foglalkozás. A program a Pro Cultura Subcarpathica civilszervezet jóvoltából került megrendezésre.

A péntek ismét szentmisével indult, mégpedig első pénteki szentmisével, ami azt jelenti, hogy ezen a napon is Jézus Szívének szeretetéről elmélkedünk, Őt igyekszünk engesztelni, imádni és hálánkat kifejezni. Ezen a napon egy másik apostolt, Szent Tamást is ünnepeltük és róla hallhattak a gyerekek szentbeszédet a szentmise keretében. A szertartás után Harapkó Marianna, a Szent Anna Karitász vezetője tartott a résztvevők számára kézműves foglalkozást, mely során a gyerekek szép nyári díszeket készítettek.

A résztvevők a hét folyamán matricákat gyűjthettek, majd pénteken, a tábor utolsó napján egy kis ajándékban is részesültek.

A zárókör alkalmával hálát adtak az együtt töltött hétért, a vidámságért, a programokért és egymásért. A nap egyik meglepetése volt a közös pizzázás, melyet János atya ajándékozott a gyerekeknek.

A tábor során több alkalommal volt lehetőség fagyizásra. Legelső napon Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének elnöke hívta meg egy-egy fagylatra a hittanosokat.

Nagy köszönet jár a hitoktatóknak, Birta Gabriellának, Béres Erzsébetnek, Kornicki Alexandrának, Kornicki Nikolettának, Szász Mariannának és Szibert Klárikának, akik minden nap tárt karokkal, szeretetteljes szívvel és türelemmel fogadták a gyerekeket, figyeltek külön-külön mindenkire és mindent megtettek azért, hogy a tábor által a gyerekek közelebb kerüljenek Jézus Szent Szívéhez.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

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