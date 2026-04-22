Konferenciát tartottak Beregszászban az ungvári unió létrejöttének 380. évfordulóján

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye szervezésben konferencia keretében emlékeztek meg április 21-én a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központban az 1646. április 24-én aláírt ungvári unió évfordulójáról.

380 évvel ezelőtt Parthén Péter bizánci rítusú szerzetes szervezőmunkájának köszönhetően az ungvári vár Szent György templomában 63 ortodox vallású ruszin pap hűséget esküdött XI. Ince pápának és utódainak. Az így létrejött görögkatolikus egyház megtarthatta a bizánci szertartását, a papság választott vezetőjét a Szentszék elfogadta, a görögkatolikus papság pedig egyenlő jogokat élvezhetett a római egyház papjaival.

Az uniót követően néhány évszázadon át a görögkatolikus papok az Egri Egyházmegye fennhatósága alá tartoztak, majd az 1771-ben felállított Munkácsi Görögkatolikus Püspökség kötelékébe kerültek.

Erre a jelentős eseményre emlékeztek a beregszászi konferencia résztvevői, akiket a szervezők nevében Marosi István, az Ortutay-szakkollégium vezetője köszöntött.

Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar helynöke arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a konferencia tisztelgés azok előtt, akik egykor aláírták az uniót, s egyben értékelése is annak az évszázadok óta tartó folyamatnak, amely a görögkatolikus ősök harcát jellemezte.

Béres Péter, az ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia rektora szerint a konferencia azt bizonyítja, hogy az unió a mai napig él.

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke reményét fejezte ki, hogy a konferencia arra is választ ad, hogy „A mai identitásunkat mennyire határozza meg, mennyire befolyásolja a 380 éve bekövetkezett esemény?”

Vida László, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja is szólt a résztvevőkhöz: „Öröm látni, hogy a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye erősödik és gyarapodik. Feltámasztja és ápolja a soknemzetiségű kárpátaljai görögkatolikus közösségek évszázados hagyományait, történelmi emlékeit, szellemi és nyelvi értékeit ”

A köszöntőket követően dr. Szolánszky Ágoston teológiatanár moderálása mellett hangzottak el az egyháztörténészek, történészek, teológiatanárok és kutatók előadásai.

Először dr. Gárdonyi Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Tudományos Akadémia) egyháztörténész online előadását hallgathatták meg a jelenlévők Az ungvári unió jelentősége az egyetemes katolikus egyház és a magyarországi rekatolizáció szempontjából címmel.

Őt Dr. Fenics Volodimir (Ungvári Nemzeti Egyetem) történész előadása követte az előadóteremben: Szent György hármas keresztje alatt: a kárpáti ruszinok 1646. április 24-ei ungvári uniója mint a Katolikus Egyházzal való egység helyreállításának eseménye.

Szintén jelen volt a konferencián dr. Dobos András, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiatanára, aki Ekkleziológiai álláspontok az ungvári unió idején címmel tartotta meg értekezését.

Ezután dr. Zubánics László (Ungvári Nemzeti Egyetem) történész ismertette az Északkelet-Magyarország társadalmi, politikai és vallási helyzetét az ungvári unió idején (Magyar Királyság – Erdély).

Šimon Marinčák (Nagyszombati Egyetem – Kelet–Nyugat Spiritualitási Központ) kutató A Munkácsi Egyházmegye énekhagyománya mint a leányegyházak közös öröksége; Martin Mráz egyháztörténész, a Kassai Egyházmegye főhelynöke pedig Kísérletek metropolita székhely létrehozására az ungvári unió örökösei számára a 19. században címmel tartotta meg előadását.

Dr. Alexander Bazulic, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyháztörténésze arról beszélt, hogy melyek voltak az első román görögkatolikus közösségek Josif de Camelis püspöksége idején.

Végezetül a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem két előadója szólalt fel: dr. Bárány Erzsébet filológus Korszakok és irányzatok a kárpátaljai rutén irodalomban (Bonkáló Sándor alapján) című előadását dr. Csatáry György történészé követte II. Rákóczi Ferenc és a görögkatolikus egyház kárpátaljai források tükrében címmel.

A témához kapcsolódóan mutatta be a résztvevőknek Mihajlo Miszjuk, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója dr. Csatáry György legújabb könyvét, mely ukrán nyelvű fordításban ismerteti azokat a II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatos dokumentumokat, melyeket a megyei levéltár őriz.

Szintén a konferencia keretében kapták kézbe a jelenlévők az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és a magyarországi Görögkatolikus Metropólia gondozásában megjelent Boldog Orosz Péter Pál élete és vértanúsága (1917–1953) című kiadványt, mely a 2025. március 11-én az Ortutay-központban Orosz Péter Pál élete és vértanúsága címmel megtartott egyháztörténeti konferencia tanulmánykötete.

A konferencia zárásaként Macapula Tódor munkácsi püspök szólt az egybegyűltekhez. Történelmi pillanatnak nevezte a konferenciát, és reményét fejezte ki, hogy ezzel egy tudományos munka kezdődik meg, melynek eredményeként többet megtudhatunk az egyházmegye azon püspökeiről, akik az unió idején vezették a görögkatolikusokat.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma