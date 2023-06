Lelkészek Isten és a nemzet szolgálatában? – elindult a jelentkezés a szárszói konferenciára

Ha nyár, akkor Szárszó! Idén is megnyitja kapuit a Reformátusok Szárszói Konferenciája, amely augusztus 10–13. között várja a keresztyén értékrend mellett elkötelezetteket – hívja fel a figyelmet a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.

A Magyarországi Református Egyház és a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány (RKK) azért indította újra a nagy múlttal rendelkező balatonszárszói konferenciát, hogy a református értelmiség párbeszéde ne csak elemzője, hanem alakítója is legyen az egyházi és világi közéletnek.

AZ IDEI TÉMA: LELKÉSZEK ISTEN ÉS A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN?

A szervezők közleményükben felhívják a figyelmet arra, hogy ami a magyar társadalommal történik, az a református egyházzal is történik s fordítva – ha a jelen egyházának fontos kihívása a lelkipásztori szolgálat funkciójának és minőségének megerősítése, az a nemzet és kisebb közösségei számára a jövő létkérdésévé válik. 2023 a Magyarországi Református Egyházban és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban is a lelkipásztori hivatás éve – emelik ki. A Reformátusok Szárszói Konferenciája történelmi hagyományainak megfelelően az egyház és a nemzet életében is kiemelt fontosságú témákat vitat meg. Idén a lelkipásztori szolgálat fókuszba helyezése mellett az egyházi szolgálat tágabb társadalmi dimenziói kerülnek górcső alá.

PROGRAMBEOSZTÁS

A nap kiscsoportos bibliakörrel kezdődik, majd előadással és kerekasztal-beszélgetéssel folytatódik. A tavalyi évhez hasonlóan a főelőadások után kiscsoportokban lehet majd elmélyülni a délelőtt témájában. Délutánonként hitvallástétellel és záróáhítattal készülnek a szervezők, a rendezvény utolsó napján, vasárnap pedig a hagyományoknak megfelelően a résztvevők közös záró istentiszteleten lehetnek lelki közösségben.

További részletek a szarszo.reformatus.hu oldalon!