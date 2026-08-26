Meghitt Szent István-napi megemlékezés Beregszászban

Augusztus 20-án ismét a római katolikus templomban gyűltek össze Beregszász magyarjai, hogy megünnepeljék a nemzet egyik legfontosabb ünnepét, az államalapítást, valamint megemlékezzenek Szent Istvánról, arról az uralkodóról, aki több mint egy évezreddel ezelőtt irányította országunkat, de még a mai napig is példaképként áll előttünk.

Az ünnep szentmisével kezdődött, melyet Molnár János beregszászi esperes-plébános, püspöki helynök mutatott be.

Szentbeszédében István királyról, nem mint politikusról, hanem elsősorban mint Isten közeli emberről beszélt, a szentségét emelte ki:

“A magyar nép méltán tekint Szent István királyra, aki valóban apostoli munkát végzett. Ezért nevezik apostoli királynak, hiszen a Szentszék felismerte valóban egyházalapító, egyházszervező apostoli munkáját… Számunkra, katolikusok számára az a legfontosabb, hogy őt szentként tiszteljük. Isten előtt van, hogy közbenjárjon értünk és az élete követendő példa számunkra”, – hangsúlyozta.

Végül hozzátette, hogy Szent István már a magáét megtette. De hogy ezer év múlva lesz-e még magyar szó és kereszténység ezen a vidéken, ez a jelenlegi nemzedéknek a feladata és felelőssége. Az esperes úr arra biztatta a jelenlévőket, hogy a félelmet, a halogatást tegyék félre és válasszák Krisztust és az Ő evangéliumát.

A szentmisén Buczkó István konzul képviselte Magyarország Beregszászi Konzulátusát, a szertartás végén ő is köszöntötte az egybegyűlteket.

A hagyományos kenyéráldás sem maradhatott el, hiszen az augusztus 20. egyben a kenyérért, a termésért való hálaadás ünnepe. A beregszászi Szerb Pékség által felajánlott megszentelt friss kenyerből mindenki vihetett haza egy szeletet.

A megemlékezés Szent István kirlyunk mellszobrának megkoszorúzásával, valamint egy különleges eseménnyel folytatódott: a Pásztor Ferenc Közösségi Ház falán felavatták Szent István király emléktábláját, a Beregszászért Alapítvány ajándékát. Dalmay Árpád, az alapítvány kuratóriuma elnökének az ünnepre írt levelét Tarpai Zsófia olvasta fel. A megemlékezést a Szent Kereszt Kórusának éneke tette még meghittebbé.

Fehér Rita

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