Mi a legjobb, ami történhet?

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.”

‭‭Róma‬ ‭8‬:‭28‬

Heteken át szinte minden éjszaka ugyanaz történt: a telefonom fénye világított a sötét szobában. Az év elején megszületett az első kisbabánk, és én a legkisebb kérdésemmel vagy aggodalmammal is azonnal a ChatGPT-hez fordultam. A szorongás – és valószínűleg a szülés utáni hormonok is – arra késztettek, hogy azonnali válaszokat keressek, mert folyton attól féltem, hogy a legrosszabb fog bekövetkezni.

Akár most lettél édesanya, akár nem, könnyű úgy élni, hogy a félelmeink irányítanak bennünket. Folyamatosan próbáljuk elkerülni, hogy azok valóra váljanak. A mai világban sokszor gyorsabban nyúlunk az internethez vagy a mesterséges intelligenciához megnyugvásért, mint Istenhez, aki minden bölcsesség forrása. Különösen akkor, amikor az imáinkra nem érkezik azonnali válasz – csak csend.

Bevallom, bár teljes szívemből hiszem, hogy Isten minden ígéretét megtartja, néha nehéz megértenem olyan igéket, mint a A rómaiakhoz írt levél 8:28: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…” Hiszen túl sok olyan helyzetet láttam már, amikor Istent szerető emberek olyan fájdalmakon mentek keresztül, amelyeket én soha nem neveznék jónak. Újra és újra ott voltam barátok mellett, akik elveszítették a kisbabájukat, vagy családok mellett, akik súlyos betegséggel küzdöttek. Ilyenkor nehéz azt érezni, hogy Isten valóban mindent a javunkra fordít.

Hogyan tudunk mégis kapaszkodni az ígéretébe, amikor éppen az ellenkezőjét éljük át?

Hívőként a legnagyobb ajándékot kaptuk: a reménységet. Mivel Jézus meghalt értünk és feltámadt, nem kell úgy élnünk, hogy állandóan azt kérdezzük: „Mi lesz, ha a legrosszabb történik?” Egy megtört világban is biztosak lehetünk abban, hogy bármit is élünk át, Isten valóban munkálkodik – most is és az örökkévalóságban is –, hogy minden a javunkat szolgálja.

Amióta édesanya lettem, a félelmeim nem tűntek el. De amikor újra felbukkannak, már nem azt kérdezem: „Mi van, ha valami rossz történik?”, hanem inkább ezt: „Mi van, ha Isten a legjobbat tartogatja?” Nem azért, mert nem veszem komolyan a nehézségeket vagy a bizonytalanságot, hanem mert ez a hit döntése. Hiszem, hogy Isten már előttem jár, és minden lépésemnél velem van. Bármi történjen is, bízhatok Benne, mert Ő mindig hűséges volt az ígéreteihez.

Barátom, mi lenne, ha ma egyszerűen elhinnénk Isten szavát? Mi lenne, ha emlékeztetnénk magunkat arra, hogy Ő valóban a javunkra munkál mindent? Mi lenne, ha félelem helyett hittel élnénk, és úgy tekintenénk a jövőbe, hogy hisszük: a legjobb még előttünk van – mert valóban így van (A korinthusiakhoz írt második levél 4:17). Isten olyan reménységet adott nekünk, amely minden félelmünknél erősebb. Kapaszkodjunk abba a bizonyosságba, hogy Ő minden ígéretét megtartja.

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