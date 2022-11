Mihály-napi templombúcsú Tiszabökényben

A Tiszabökényi Görögkatolikus Egyházközség november 8-án tartotta templomának búcsúünnepét. A Mihály és Gábor főangyalok és a többi égi erők tiszteletére felszentelt templom Kárpátalja egyetlen magyar használatban lévő fatemploma, melyet 1770–1775 között emeltek a bökényi görögkatolikusok.

A 2018-ban felújított istenházában gyűltek össze a helyi és a környező településekről (Fertősalmás, Nagypalád, Tiszapéterfalva, Tiszaújlak, Batár) érkező hívek és papjaik az ünnepi szent liturgia elvégzésére.

A meghívott szónok Szabó Konstantin görögkatolikus áldozópap volt, aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy Mihály arkangyal mindig is fontos szerepet töltött be a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye életében. A magyar egyházközségek közül négy is Mihályt választotta temploma búcsúünnepének, míg az egyházmegyében egykor – még a kommunista éra előtt – közel 300 templomot szenteltek fel Mihály arkangyal tiszteletére.

A szent liturgia végén a görögkatolikus hagyományok szerint körmenetet és evangélium-olvasást tartottak, majd éltetéssel, antidor-osztással és miroválással ért véget a szertartás. Az egyházközség új parókusa, a szeptembertől a településen szolgáló Kótonovics István áldozópap megköszönte a közösségnek az elmúlt hónapokban a templom melletti parókia felújításánál nyújtott támogatását és munkáját, továbbá azoknak a segítségét, akik a Mihály-napi búcsú előkészületeiben részt vettek. Ezt követően a helyiek szeretetlakomával kedveskedtek a zarándokoknak. A papcsaládokat pedig a szépen felújított, s egyúttal megszentelt parókián látták vendégül.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma